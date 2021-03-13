600 yıllık kuması canlandırıyorlar

600 yıllık geçmişe sahip Manisa bezi yeniden Manisa Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi öncülüğünde Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliği ile açılan kurslarda kadınlar tarafından dokuma tezgahlarında üretiliyor.

3 BİN TEZGAH VARDI

Manisa Bezi'nin 600 yıldır üretildiğini söyleyen Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu ilk zamanlarda Manisa'da 3 bin civarında tezgahta dokunduğunu söyledi. Bugün ise unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına girdiğini ve 50-60 tezgahın kaldığını belirten Kuşçuoğlu, tarihi Manisa bezini gelecek nesillere taşımak için Türk Kadınlar Konseyi ile ortak çalışma yaptıklarını aktardı. Manisa Bezi'nden elde edilen ürünlerin özellikle resmi kurumlar aracığıyla gelen misafirlere hediye olarak verildiğini kaydetti. Kuşçuoğlu, aynı zamanda Yeni Han ile Kurşunlu Han'da da ortaya çıkan ürünlerin perakendede satıldığını açıkladı.



EKONOMİK DESTEK

Manisa bezini yaşattıkları gibi kadınlara da ekonomik anlamda destek olduklarını vurgulayan Kuşçuoğlu, "Kadınlarımız 12 yıldır Manisa bezi üretiyor. İŞKUR vasıtasıyla açtığımız bu kurslarda çalışanlarımız hem para kazanıp aile bütçelerine katkı sağlıyor. Tarihi öneme sahip olan bu bezi üretmek ayrı bir haz veriyor. Onlar zevkle yapıyor. Bu ürünün değerlendirilmesi yani gömlek, bluz, masa örtüsü, şal gibi cisimlere dönüşmesini sağlarsak daha iyi olur düşünüyoruz" diye konuştu.



YÜZDE 100 PAMUK

Manisa bezi dokuma usta öğreticisi Serpil Bingöl, "Tarihi Manisa Bezi haricinde günümüze uyarlanmış olarak ipek şallar, ipek fular, masa örtüleri, pamuk ve ipek şal, peştamal gibi kumaşlar üretiyoruz. Kumaşlarımız özellikle iç kıyafet olarak çok sağlıklı. Çünkü yüzde 100 pamuklu. Bebekler için, rahatsızlığı olan kadınlar için önemli. Şehzadeler döneminde yine bebelere kıyafet ve ev dekoru olarak kullanılmış. " dedi. Manisa bezinden elde ürünlerin dünyanın her yerine gönderildiğini kaydeden Bingöl, "Amerika, Rusya, İngiltere, Kanada'ya hediyelik olarak gönderildi. Özellikle Manisalıların ülkemizde ve dışarıda hediyelik olarak tercih ettiği ürünlerden biri. Manisa bezi hemen hemen dünyanın bütün ülkelerine ulaşmış durumda. Ter çekme özelliği olduğu için Dubai'den bir sipariş geldi. Hac ve umre kıyafeti olarak da çok tercih edilen bir ürün" diye konuştu. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Manisa Bezi Dokuma kursunun meslek edindirme kursu olarak açıldığını ifade eden Bingöl, İŞKUR'un destek vermesiyle kadınlara gelir getirici bir kurs haline geldiğini belirtti. Bingöl, pandemiden dolayı üretimde 12 kadının bulunduğunu vurgulayarak, tekrar eski kalabalık dönmek istediklerini söyledi. 1970'li yıllara kadar Manisalıların geçimini dokuma tezgahlarından sağladığını, 70'lerden sonra tekstilin gelişmesiyle duraklama döneminin yaşandığını aktardı, günümüzde ise tekrar yaşatmak için kursların açıldığını kaydetti.



11 YILDIR DOKUYOR

Eski bir geleneği yaşatmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kerime Ergiydiren, 11 yıldır Manisa bezi dokuduğunu ifade ederek, "Hobi olarak başladım, meslek sahibi olduk. Tarihi bir dokumayı günümüze taşıyıp kullanılan ürünler haline getirmek bizler için gurur verici. Evimizin her köşesinde yaptığımız ürünlerimiz mevcut. Terletmediği için sağlıklı, organik, sağlam ve dayanıklı oluşu çok önemli" diye konuştu.



ÇALIŞMA HAYATI BURADA BAŞLADI

Ev hanımı Ayşe Aslan, "Burada dokuma yapıyoruz. Kursiyer olarak başladık, öğrendik, 4 yıldır severek bu işi yapıyoruz. Benim daha önce çalışma hayatım olmadı.Buradan kazandıklarımla mutfak bütçesine katkıda bulunuyorum. 600 yıllık Manisa bezini yaşatmak bana mutluluk veriyor" dedi.



CÜNEYT HASÇELİK