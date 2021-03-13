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Haberler Cumartesi Bebek mavisi masumiyeti

masumiyeti

Bebek mavisi masumiyeti

13.3.2021

Kış sezonunda revaçta olan bebek mavisi önümüzdeki sezon da modanın gözbebeği olacak nitelikte.

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken bu çarpıcı rengi pek çok kıyafette kullanmak mümkün. Kışın sınırlı ürünlerde kullanılan bu renk, yaz mevsimine daha uygun olacağı için havaların ısınmasıyla birlikte çok daha rahat kullanılabilir.

Elbise giymeyi sevenlerdenseniz size göz okşayan bebek mavisi elbise modellerini öneririz. Hem son derece trend hem de oldukça şık bir görüntü elde edersiniz.

Bu güzel rengi yaz kış son derece rahat bir şekilde giyebilirsiniz. Bahar ve yaz ayları için bej veya beyaz rengini bebek mavisi ile kombinleyebilirsiniz.

FULYAN TANYOL

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