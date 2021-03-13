Her duruma bir uygulama

Akıllı telefonlarla birlikte hayatımızı kolaylaştıran pek çok uygulama girdi hayatımıza. Uyku ve yemek saatlerimiz, ilaç kontrolü, su içme hatırlatıcısı gibi uygulamalar sayesinde telefonumuzu yanımızdan ayıramaz hale geldik. Ancak bazı uygulamalar var ki yok artık dedirten cinsten...

HIRSIZA KARŞI / DON'T TOUCH

Hırsızlara karşı çok etkili olan Don't Touch My Phone uygulamasını indirip başlatıp istediğiniz yere koyun. 3 saniye sonra uygulama aktif olacak ve bunu bir bildirim sesi ile belirtecek. Uygulama aktif olduğu andan itibaren biri telefonunuza dokunursa alarm çalmaya başlar. Böylece hırsızlık girişimini veya telefonunuza izinsiz dokunan kişileri savuşturur.

ORTAMDAN KAÇMAK / İSTEYENE SAHTE ARAMA 2

Sahte Arama 2, adından da anlaşılacağı gibi sahte aramalar oluşturabileceğiniz bir uygulama. Bu uygulama ile arkadaşlarınıza şaka yapabilir ya da "patronum arıyor, annem arıyor veya sevgilim arıyor" gibi bahanelere başvurarak istemediğiniz ortamlardan kaçabilirsiniz

FARE SEVENLERE/ REACHABİLİTY CURSOR

Büyük telefon kullananlara ve üşengeçlere hitap eden bir uygulama Reachability Cursor, tıpkı bilgisayardaki mouse gibi bir işaretçi ile akıllı telefonunuzu kullanmanızı sağlıyor. Herkese hitap etmese de kullanışlı bir uygulama olan Reachability Cursor, reklamsız ve özelleştirilebilir bir kullanım deneyimi sunuyor.

UNUTKANLARA / CİHAZIMI BUL

Cihazımı Bul, sürekli telefonunu nereye koyduğunu unutanların çok işine yarayacak bir uygulama. Uygulamayı telefonunuza yükleyip açtıktan sonra uygulama kullanılabilir duruma geliyor. Yani uygulama açık modda olduktan sonra telefonunuzu kaybettiyseniz, yapmanız gereken tek şey ıslık çalmak. Siz ıslık çaldıktan sonra telefonunuz bunu algılayacak ve onu bulabilmeniz için ses çıkaracak.

PLATONİK AŞIKLARA / A LOVE TEST

A Love Test, eğlenmeyi sevenlere ve platoniklere hitap ediyor. Uygulamayı indirdikten sonra iki kişinin isimlerini girip ne kadar uyumlu olduklarını öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu uygulama ile ünlüleri de aşk testinden geçirebilirsiniz.

ÇOK ÜŞÜYENLERE / HEATER

Heater, akıllı telefonunuzun işlemcisini en üst seviyede çalıştırarak telefonunuzun ısınmasını sağlıyor. Böylece telefonunuzu elinizi ısıtmak için kullanabilirsiniz.

HELALLEŞMENİN KOLAY YOLU / HELALAPP

Bu yerli uygulama sizin yerinize helallik istiyor. Önce uygulamayı indirip profil oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra uygulamada helallik istediğiniz kişiyi belirtiyorsunuz ve uygulama sizin yerinize helallik isteyen bir SMS gönderiyor. Helallik istenilen kişi ise hakkını helal edip etmediğini mobil uygulama aracılığıyla belirtebiliyor. Ancak HelalApp, sadece telefon rehberinizde olan kişilerden helallik isteyebiliyor.

DENEMEDEN ALAMAYANLARA / WANNA KİCKS

İlginç uygulamalar arasında bulunan Wanna Kicks, alışveriş yapmayı seven kişilerin favori uygulamalarından biri. Bu uygulama, herhangi bir ayakkabı mağazasına gitmeden istediğiniz yerde ayakkabı denemenizi sağlıyor. Uygulama içinde en popüler ayakkabı modelleri yer alıyor. Bu modellerden dilediğinizi seçip açılan kameraya ayaklarınıza gösteriyorsunuz ve seçtiğiniz ayakkabılar artırılmış gerçeklik ile ayağınızda gibi görünüyor.