“Kick boks ile yürümeyi yeniden öğrendim”

Yaklaşık 2 sene önce Balıkesir'de geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan ve 2.5 ayı komada olmak üzere 4 ay hastanede tedavi gören Ada Elif Kaya, doktorların yapamaz dediğini, dövüş sporları ve hiç yılmadan gerçekleştirdiği egzersizler sayesinde başardı. Komada kaldığı sürede bilinci kapalı olan ve ailesi dahil hiçbir şey hatırlamayan Kaya, hastaneden çıktıktan sonra azmiyle yaşama çok kısa sürede ve daha sıkı tutundu.

Bundan sonraki yaşamında oyunculuk alanında ilerlemeyi düşünen ve her tür rolün üstesinden gelebileceğini söyleyen Balıkesirli güzel, "Oyuncuysan her sahneyi yapabilmen lazım. İlla ki herkesin bir sınırı ve rol alamayacağı proje vardır. Fakat kendime öyle bir sınır koymayı istemiyorum" yorumunu yaptı.

● Kaza ne zaman ve nasıl olmuştu?

24 Haziran 2019'da Balıkesir'de arkadaşımın kullandığı motorla giderken kaza yaptık. Çarpmadan sonra 200 metre kadar sürüklenmişim. Ama bunları hatırlamıyorum. Sonrasında Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındım. Beyin kanaması geçirdiğim için 2.5 ay komadaydım ve bilincim kapalı olduğundan hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Hayatımın 2.5 aylık kısmı bende yok maalesef. O ağır dönemi atlattıktan sonra da tedavime ikinci yoğun bakımda devam ettiler.

● Bilincin ne zaman yerine geldi?

İkinci yoğun bakımın son zamanlarında bir şeyler hatırlamaya başladım. Komada olduğum günlerde ablam sürekli gelip gitmiş, hep yanımdaymış. Hastaneden çıktıktan sonra "Abla ben seni çok özledim. Neden hiç gelmedin" diye sormuşum. Oysaki her gün gelip gitmiş. Sadece ablamı tanımışım, annemi ve babamı tanımıyordum. Beynimde kan birikintisi olduğu için basınç yaptığı zamanlar sinirli bir kişiliğe dönüşüyordum. Sonrasında hepsi temizlendi, çok şükür artık normale döndüm.

● Bu süreçte sana destek olan var mıydı?

Ben komadayken ablam günde 3 kez bana fizik tedavi uyguluyormuş. Eğer onları yapmasaydı, belki de şuan hala yatıyor olacaktım. Spordan önce ablamın çabalarıyla iyileşmeye başladım.

● Tedavin bittikten sonra neleri yaparken zorlandın?

Yürümekte çok zorlanıyordum. Bir de ses tellerim zarar görmüştü ve sesim erkek gibi çıkıyordu. Şu anda biraz daha inceldi ama henüz hızlı ve akıcı konuşamıyorum.

KENDİMİN DOKTORU OLDUM

● Ağır bir kaza atlatmışsın ve beklenenden daha kısa sürece iyileşmişsin.

Çevremdeki çoğu insan bu kazanın sonrasında sağ kalamayacağımı, kalsam da düzelemeyeceğimi düşünmüş. Doktorlarım bile 2 seneden önce ayağa kalkmamın mümkün olmadığını söylemişti. Ama göründüğüm gibi değilimdir. Hayata daha sıkı bağlanmayı öğrendim, çünkü yaşamı seviyorum. Bunun için elimden ne geliyorsa yaptım. Fizik tedavi ve sporu hiç bırakmadım. Balıkesir'den İzmir'e gelip, arkadaşım Çağdaş Pasak'ın ortağı olduğu salonda sürekli spor yaptım. Evde olduğum süreçlerde bisiklet sürdüm, paten kullandım. Kendi kendimin doktoru oldum.

● Kaza sonrasında motosiklet korkun oldu mu? Tekrar binmeyi pek düşünmüyorum.

● Sana iyi gelen sporlar hangileriydi?

Reformer, boks ve kick boks beni ayağa kaldırdı. Çünkü yürüyemiyordum. Bokstaki ayak hareketleri bana çok iyi geldi.

SESİM KALINLAŞTI

● Yürüme güçlüğün ne kadar sürdü?

4-5 ay. Ama doktorların dediğine göre bu süre çok iyiymiş. Pek çok insan 2 sene de atlatıyormuş. Ben spor sayesinde hayata bağlandım. Hem yeniden yürümeyi hem de birilerini dövmeyi öğrendim. Gerektiğinde kendimi savunabiliyorum artık.

● Ses tellerindeki problem hala devam ediyor mu?

Zamanla düzelecek inşallah. Böyle de kalma ihtimali var. Kazadan önce çok hızlı konuşuyordum. Oyunculuk deneyimlerim olduğu için diksiyon kursuna gitmiştim. Bir de çok fazla rap şarkı dinlerdim onun da etkisi vardı. Ama şu anda daha yavaş konuşuyorum

ÇİFT KARAKTERLİ GİBİYİM

Bundan sonraki hedeflerin neler? Oyunculuk alanında ilerlemeyi düşünüyorum. 12-13 yaşlarımdayken hayalimdi, oyuncu olmayı çok istiyordum. Evde tek başımayken, televizyonun karşısına geçip dizileri ve filmleri izlerdim, nasıl oynadıklarını incelerdim. Bilimkurgu gerilim türündeki "Pi Küp" diye bir dizide oynadım. Yakında Puhu TV'de yayınlanacak. Bir de "Çıplak" adlı dizide yardımcı oyuncu olarak rol aldım.

● Senin tarzın nedir?

Öyle bir ayrımım yok. İlla ki herkesin bir sınırı ve rol alamayacağı proje vardır. Ama kendime öyle bir sınır koymayı istemiyorum. Bir de oynadığım karakterin moduna hemen girip istenen kişiliği yansıtabiliyorum. Gülerken birdenbire hemen ağlayabilirim. O gün berbat bir gün geçirmişimdir ya da 2 saat önce sevgilimden ayrılmışımdır ama sete girdiğimde yepyeni bir ben olarak kamera karşısına geçerim.

ERCAN AKGÜN