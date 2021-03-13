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Haberler Cumartesi Küçük girişimci Elif’in hedefi büyük

Küçük girişimci Elif’in hedefi büyük

Küçük girişimci Elif’in hedefi büyük

13.3.2021

Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Elif Ulusan, pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesiyle yaşıtları gibi zamanını evde geçirmeye başladı. İnternette videolar izleyen küçük kız, ruj ve dudak parlatıcısı yapımına merak sardı.

Videoları izleyerek yapımını öğrendiği doğal ruj ve dudak parlatıcılarını önce çevresindekilere ardından da internet üzerinden 20 ila 25 TL'ye satmaya başladı. Ulusan, ABD'de üniversite okumak ve plastik cerrah olmak istiyor.

ALOE VERA VE ZEYTİNYAĞI

Vazelin, aloe vera jeli ve zeytinyağı kullanarak doğal ürünler yapan Ulusan, "Evde online eğitime döndükten sonra canım çok sıkılmaya başladı. İnternette bir video gördüm. Videoda bir kız, kozmetik ürünler yapıyordu. Videoya bakarak çeşitli renklerde rujlar yapmaya başladım. Bu rujları paketlerin içine koyarak satmaya başladım. Böylelikle hem evde geçirdiğim vakti değerlendiriyorum hem de harçlığımı çıkarıyorum. En büyük hedefim kazandığım paralarla ileride Amerika'ya gidip, eğitim almak" dedi.

HEDİYELİ PAKETLER

Ulusan, "İlk önce aloe vera jelini bir kap içerisine koyuyorum. Biraz karıştırıyorum. İçerisine eritilmiş vazelin ekliyorum. Bunları karıştırdıktan sonra da içine pigment veya gıda boyası ilave ediyorum. Bu karışımlarımı tüplerin içerisine koyuyorum. Paketlerimin içerisine lolipop, şeker, bilezik, not defteri, kalem gibi hediyeler de koyuyorum" diye konuştu. Ulusan, ileride kendi şirketini kurmak istediğini de kaydetti.

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