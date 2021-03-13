Louis Vuitton ve Fornasetti’nin sanatsal işbirliği

Sonbahar-kış koleksiyonundaki işbirlikçi dizaynlara yansıyan özgün Fornasetti temaları ve yapıtları, Nicolas Ghesquiere tarafından, Fornasetti Artistik Yöneticisi Barnaba Fornasetti ile gruplarının ortasında gerçekleşen diyaloglar neticisinde Milano'daki 13.000 kesimlik Fornasetti arşivinden seçildi.

Bu kıyafet ve aksesuarlar, Fornasetti'nin şık bir biçimde resmedilmiş dünyasıyla, Nicolas Ghesquiere'in çarpıcı çağdaş dizaynlarının iç içe geçtiği görsel bir şölen sunuyor. Güçlü renk ve dokuların harmanlandığı, jakar, nakış ve lazer baskı üzere klasik ve ileri teknoloji kombinasyonunun kullanıldığı dizaynlar ortasında kadife elbiseler, parlak baskılı jarse üstler ve polar kapüşonlu ceketler öne çıkıyor.