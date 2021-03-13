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Haberler Cumartesi Motor sporları eşit bşr oyun sahası

Motor sporları eşit bşr oyun sahası

Motor sporları eşit bşr oyun sahası

13.3.2021

12 yaşından bu yana motor sporlarıyla ilgilenen ve Türkiye Otomobil Sporları Derneği'nden (TOSFED) otomobil sporları uluslararası yarış pilotu unvanını alan Sümeyye Ayan, hız tutkusuyla sayesinde kartin-ge yöneldi. "Mücadeleci ve cesur bir kadınım" diyen Ayan, "Bendeki yarış sevgisi tutkuya dönüştü. Kadın olmak dezavantaj olmamalıydı, yeteneklerimi göstermeliyim diye düşündüm. Kendi kendime neden olmasın diyerek her gün moti-ve olmaya başladım. Formula 1'in anaokulu tabir edilen motor spor-larının başlangıç noktalarından biri-si karting ve motor sporları nere-deyse diğer tüm sporlardan çok daha fazla kadın ve erkek arasın-da eşit bir oyun sahasının var ola-bileceği bir yer. Kadın ve erkekle-rin birebir rekabet edebilecekleri bir alan karting sporuna sporcu ola-rak başlamış, Türkiye şampiyonluk-ları yaşamış, şimdi ise karting eğitim veren Mehmet Yaman'a ulaş-tım karting eğitimleri konu-sunda bilgiler aldım" ifa-delerini kullandı. Sporun her alanında olduğu-nu gibi motor sporlarında da erkek egemenliği algısı olduğu-nu aktaran Ayan, pistte birbirini des-tekleyen kadın sayısı ne kadar fazla olursa, kadınların motor sporlarına yöneliminin de o kadar fazla olaca-ğını vurguladı.

'GELDİĞİM YERİ HAK ETMELİYİM'

Yaptığı antrenmanların gelişimde-ki en önemli faktörlerden birisi olduğunu söyleyen Ayan, attığı her turda kendisini geliştirmeye çalıştığını aktardı. Ayan, "Vazgeç-meden pes etmeden her sabah bu amaç için uyanıyorum ve şu an tek dileğim iyi bir kadın yarış pilotu olmak. Yarış araçlarını olabildiğince hızlı kullanmak ve kendimi kanıtlayabil-me şansı yakalayabilmek hedef-lerim arasında. İnsanların bana sadece kadın olduğum için şans vermesini istemiyorum" dedi. Ayan, "Ben işimi iyi yaparak yükselmeyi tercih ediyorum. Gel-diğim yeri hak etmek istiyorum. Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor ve artık ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum. Birçok sporda olduğu gibi go karting en üst düzeyde erkek egemenliğin-de görünebilir. Bu yüzden ben de herkes gibi saygı görmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Melih DEMİRTAŞ

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