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Haberler Cumartesi Saatler - İnsan Nasıl Zamana Bağımlı Oldu?

Saatler - İnsan Nasıl Zamana Bağımlı Oldu?

Saatler - İnsan Nasıl Zamana Bağımlı Oldu?

13.3.2021

● YAZAR: Simon Garfield

● ÇEVİRMEN: Özge Dinç

● YAYINEVİ: Turkuvaz Kitap

"Bir saati gizlemek için en iyi yol neydi? Başka bir saat!" Daha önce renklerin, fontların, haritaların, insanların kullandığı en eski iletişim yöntemi olan mektupların tarihini yazan ve her kitabında beklenmedik, şaşırtıcı konulara eğilen tanınmış gazeteci yazar Simon Garfield bu kez zaman kavramına dair tutkumuzu mercek altına alıyor. Otomobil fabrikalarından saat ustalarının tezgâhlarına, sanat eserlerinden film rulolarına, müzik stüdyolarından şehir merkezlerindeki yapılara kadar hayatımızın her alanında zamanın kısıtlı çerçevesi içinde yaşıyoruz.

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