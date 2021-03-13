Sanat yuvalarına görkemli bir tur

Minack Tiyatrosu, Cornwall, İngiltere

Cornwall, Porthcurno'daki Minack, bahçesinin sonunda bir grup yerel amatör oyuncunun tiyatro yaptığı Rowena Cade'nin merkeziydi. Bugün ise mekan hala amatör gruplar tarafından kullanılıyor. Dünyanın en ünlü açık hava tiyatrolarından biri olan Minack yılda 110 binden fazla kişiyi ağırlıyor.



Radio City Music Hall, New York, ABD

6000 kişilik devasa Radio City Music Hall, tiyatro başta olmak üzere sanatın pek çok dalında performansın sergilendiği bir yer. Orijinal 1930 ihtişamını yansıtacak şekilde 70 milyon dolar harcanarak titizlikle 1999 senesinde restore edilmiş, Art Deco'nun karşı konulamaz cazibesine sahip Radio City Music Hall'un 1932'deki açılışından bu yana, filmlerin, sahne şovlarının, konserlerin ve özel etkinliklerin tadını çıkarmak için gelen 300 milyondan fazla insana kapılarını açtı.



Seebühne, Konstanz Gölü, Avusturya

"Yüzen sahne" anlamına gelen Seebühne, Konstanz Gölü kıyısında ve 7.000 kişi kapasiteli olmakla birlikte dünyaca ünlü Bregenz Festivali gerçekleşirken büyük ölçekli opera veya müzikal performanslar için bir yer olarak kullanılıyor.



Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Beşiktaş, İstanbul

2013'TEN beri hizmet veren bu genç tiyatro sahnesi, tiyatro dışında da pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Hem tasarım hem de teknik açıdan İstanbul'da ilk üçe rahatlıkla gireceğini söyleyebiliriz. 6 yılda 2,5 milyonu geçkin kişiye kapılarını aralayan Zorlu PSM, yılda ortalama 1000 civarı etkinliğe ev sahipliği yapıyor.



Tampa Tiyatrosu, Florida, ABD

MİMAR John Eberson tarafından tasarlanan Tampa Tiyatrosu, 1926'da halka açıldı. İç kısmı bir Akdeniz avlusuna benzeyen tiyatronun tavanına ise parlayan yıldızları andırmak için 99 lamba gömülü durumda. Ünlü tiyatro mimarı John Eberson tarafından tasarlanan ve Paramount Pictures tarafından inşa edilen Tampa Tiyatrosu, 15 Ekim 1926'da Amerika'nın en önde gelen bir kültürsanat merkezi olarak hizmete açıldı.



Sydney Opera Binası, Sydney, Avustralya

Sydney Opera Binası, Danimarkalı mimar Jorn Utzon tarafından tasarlandı ve 1973'te resmi olarak hizmete açıldı. Dünyanın en ünlü yerlerinden biri olarak kabul edilen Sidney'deki mekan, her yıl 1. milyonu geçkin insanın katılım gösterdiği 1.500'den fazla performansa ev sahipliği yapan büyük bir kompleks esasında. Aynı zamanda dünyanın en yoğun sahne sanatları merkezlerinden biri olma unvanına da sahip.



Shakespeare'in Dünyası, Londra, İngiltere

Oyuncu ve yönetmen Sam Wanamaker (Zoe Wanamaker'in Babası) tarafından kurulan Shakespeare's Globe, 1599 yılında inşa edilmiş, 1613 yılında ateşle tahrip edilmiş, 1614 yılında yeniden inşa edilmiş ve 1644 yılında yıkılmış bir yapı. Modern anlamda yeniden yapılanma ise 1997 yılında tamamlanarak ziyarete açık hale geldi. Londra'daki Thames Nehri'nin kıyısında mükemmel bir konuma sahip olan Shakespeare'in Dünyası, dünyaca ünlü bir sahne sanatları mekanı, kültürel cazibe ve eğitim merkezi.



Royal Albert Hall, Londra, İngiltere

KRALİYET Albert Salonu, Prens Albert'in (Kraliçe Victoria'nın eşi) 'Merkez Salon' vizyonunu yerine getirmek için inşa edilmiş. Salon I. sınıf listelenen bir yapı olmakla birlikte 1871 senesinin Mart ayında açıldığından beri aktif bir şekilde kullanılıyor. Salon, klasik müzik, caz, dünya müziği, sirk, rock, pop, opera, dans, komedi ve tenis gibi yılda 150 binden fazla etkinliğe ev sahipliği yapıyor.



Elgin Tiyatrosu, Toronto, Kanada

15 Aralık 1913'te Loew'ın tiyatrosu olarak açılan ve 1920'lerin sonunda sesli filmler için yeniden düzenlenen Elgin Tiyatrosu'nda 16 Şubat 1914 tarihinde 1422 kişilik Kış Bahçesi Tiyatrosu açıldı. Daha sonradan Elgin Tiyatrosu'nun bir parçası olunca kapandı.