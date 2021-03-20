Barbie’ler katalog çekiminde

Birçoğumuz gibi, Olivier Rousteing de seyahat etmeyi özlemiş. Balmain'in yaratıcı yönetmeni, modaevinin sonbahar / kış 2021 kadın ve erkek koleksiyonunu sunduğu son gösterisinde bunu açıkça ortaya koydu. Paris'in Charles de Gaulle Havaalanı'ndaki bir hangarda çekilen şovda; kullanılmayan bir Air France 777 uçağı gösterildi ve katılımcılar yalnızca Barbie ve Ken idi. Dijitalleşen dünyada var olabilmek adına da son derece önemli bir adım. Rousteing, CGI teknolojisiyle yaratılan Barbie bebekler eşliğinde Balmain'in 2021-2022 Sonbahar/Kış koleksiyonundan önemli parçaları gözler önüne sermeyi tercih ederken, ilham kaynağı ise epey eskilere dayanıyor.