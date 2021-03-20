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Haberler Cumartesi Çabasız ve sofistike sıklık

Çabasız ve sofistike sıklık

Çabasız ve sofistike sıklık

20.3.2021

Hemen her stile kusursuz şekilde yakışan trençkotlar her görünümü bir kademe yükseltecek güçte parçalardır. Her gardıropta en az bir tane bulunması gereken trençkot, mevsim geçişlerinde stili güçlü kılacak parçalardan. Klasik kumaşların yanı sıra rugan, metalik, şeffaf, gram vb kumaşlardan kesimi, dikişi ve kalıbı ile klasik veya spor trençkot görünümlerinden istediğinizi seçerek trend olabilir ya da klasik çizginizde ilerleyebilirsiniz. Zamansız, sofistike ve çabasız şıklığın olmazsa olmazı trençkotlar her sezon olduğu gibi bu bahar da karşımıza çıkıyor. Klasik duruşu ve alışılmış algısının dışına çıkan trençkotun moda dünyasında fark yaratan inovasyonunu keşfe çıkın.

Fulya TANYOL

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