Hasan Amca’dan el işi göz nuru burs

Manisa'da yaşayan 73 yaşındaki Hasan Kabadağ'ın üniversite öğrencilerine burs verebilmek için verdiği mücadelede örnek oluyor. Atölyesinde naht (ağaçları kabartma şeklinde yontma) sanatı eserleri yapan Kabadağ, kendisinin zor şartlar altında üniversite okuduğunu belirterek, diğer gençlerin bu zorlukları çekmemesi için yaptığı eserleri satarak onlara burs sağlıyor. Çeşitli ağaçları işleyerek saatlerce çalışan Hasan Kabadağ, daha fazla öğrenciye burs vermeyi hedefliyor. Milimetrik hesaplar yaptığını ve kesme işlemi nedeniyle gözlük derecesinin 5.5'e yükselmesine rağmen severek atölyesinde çalışan Kabadağ, arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Eğitime Katkı Derneği aracılığıyla öğrencilerin yüzünü güldürüyor.



DESTEK SAĞLADILAR

Vaktini değerlendirip öğrencilere burs sağlayan Kabadağ, memuriyetten kalma alışkanlıkla soluğu atölyesinde alıyor ve gece gündüz daha fazla burs için çalışıyor.

Hasan Kabadağ, "27 sene 10 ay memuriyet yaptım, 12 yıl da ticaretle uğraştım. 73 yaşındayım, naht sanatına bundan 3 yıl önce başladım. Ticareti bıraktıktan sonra bir meşguliyet aradım kendime ve atalarımın sanatlarından birini icra etmeye karar verdim.

Daha da önemlisi bu sanattan elde ettiğim gelirin tamamını 35 arkadaşımla birlikte kurmuş olduğumuz Eğitime Katkı Derneği'ne bağışladım. Ben bu yaptığım çalışmaların, hiçbirinden herhangi bir ücret almıyorum. Yaptığımız çalışmalardan elde edilen gelirin tamamı Eğitime Katkı Derneği'ne veriliyor ve bugüne kadar 1 milyon lirayı aşkın 2 bin 500 öğrenciye yakın yardımda bulunulmuştur.

Bu yardımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Hem ruhumu dinlendiriyorum hem de öğrencilere katkıda bulunuyorum. Ben üniversiteyi çok zor şartlarda okudum.

O öğrencilerimizin bugün de nasıl zor şartlar içerisinde olduklarını tahmin edebiliyorum.

Karınca kararınca bunlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Emekli arkadaşlara tavsiyem böyle ata sanatlarından biriyle ilgilensinler, hem ruhlarını dinlendirmiş olurlar, hem de karınca kararınca sağa sola bir takım yardım yapmış olurlar" diye konuştu.



50 BİN LİRALIK BURS

Hasan Kabadağ naht sanatı sayesinde yılda 50 bin lira civarında satış yaptığını ve hepsini derneğe bağışladığını belirterek, büyük mutluluk yaşadığını anlattı. Hasan Kabadağ,"Yapıp sattığım eserlerden elde edilen gelir yılda 50 bin lira civarını buluyor ve bunların tamamını da derneğe bağışlıyorum, bir tek kuruş bile cebime girmiyor. Bu öğrencilere yaptığım hizmet kadar hiçbir hizmetten zevk almadığımı bütün samimiyetimle ifade edebilirim. İnsan verdikçe çok mutlu oluyor. Allah'a dua ediyorum ki benim canımı bu atölyede alsın. Yani çalışırken öleyim" dedi.



ORGANİK ÜRÜNLER

Naht sanatının meşakkatli olduğunu ve sabır gerektirdiğini anlatan Hasan Kabadağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmalarımda tamamen ahşap kullanıyorum. Çerçeveler, zeminler, kesilen objeler.Yaptığımız cilayı da aynı zamanda gomalak cila diye gençlerin bilmediği bir cila yapıyoruz. O da yine atalarımızın Osmanlı camilerinde yapılan bir cila.

Organik ürün üretiyoruz. Yani hem zemin, hem çerçeve, hem boyası hem de geometrik deseni tamamen ahşaptan yapıyoruz. İmitasyon hiçbir malzeme kullanmıyoruz."

Nermin UÇTU