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Haberler Cumartesi Mor sezon

sezon

Mor sezon

20.3.2021

BAHAR trendleri belirlendi. Kıyafetler görücüye çıktı. Kıyafetlerle birlikte saç ve makyaj trendleri de belirlendi. Podyumlarda mor makyaj rüzgarı esiyor. Gözlerde bu bahar da dumanlı makyaj moda, tabii mor tonlarda. Ayrıca tırnaklarda mor oje kullanmayı da unutmayın. Lila, fuşya, mor, leylak gibi morun değişik tonlarını kendi içinde kombine etmek de çok trend olacak... Eskiden dudaklarda kırmızı renk iddialı idi. Bu yaz kırmızının yerini mor alıyor. Koyu mor tonları ile sürülmüş bir ruj ve gözlere çekilmiş kuyruklu eyeliner ile çok marjinal bir görünüm elde edebilirsiniz.

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