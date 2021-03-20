Sürekli vakitsizlikten sikayet ediyorsunuz ama...

Herkes zamansızlıktan şikayet ederken bir şeyleri yanlış yapıyor olduğumuzu hiç düşünüyor muyuz? Yapılması gerekenlere yetişemediğimiz için kendimize zaman ayıramadığımız için yüksek stres, öfke sorunu, verimsizlik, yorgunluk gibi olumsuz sonuçlarla baş etmeye çalışıyoruz. Peki size gereksiz vakit harcatan şeyleri tespit edip bunlardan arınırsanız ne kadar vaktiniz artar? İşte insanların zamanını boşa harcamasına sebep olan 6 şey...



DİJİTAL BAĞIMLILIK

TEKNOLOJİK cihazların amaçlarının dışında uzun süreli kullanılması ölü zaman olarak adlandırılmaktadır. Özellikle telefonu ya da bilgisayarı hayatın merkezine koyarak, yoğun saatler geçirmek zamanın boşa harcanmasına sebep olmaktadır. Bu durum sosyal medya platformları için de geçerlidir. Bu platformlarda geçirilen uzun süreler zaman yönetimiyle ilgili sorunları beraberinde getirmektedir.



AYNI RUTİNDE YAŞAMAK

BÜYÜK resme dışarıdan bakıldığında görülüyor ki zaman aslında hayatın akışını belirleyen en önemli etkenlerden biridir. Birçok öğretiye göre zamanı boşa harcamak hayatı da boşa harcamak anlamına gelmektedir. Hayata ne kadar çok deneyim sığdırılırsa zamanın o kadar iyi değerlendirileceği en yaygın görüştür. Sürekli aynı rutinin içinde olmak zamanı boşa harcatan en önemli etkenlerin başında gelmektedir.



ÖNEMLİ İŞLERİ ERTELEMEK

Ara sıra her bireyin yapması gereken bazı önemli işleri ertelediği olur. Ancak bu durumun süreklilik haline gelmesi, günlük rutinlerin aksamasına ve zamanın verimli kullanılmamasına neden olmaktadır.



SEÇİCİ İZLEYİCİ OLMAMAK

Yapılan araştırmalara göre insanlar zamanlarının büyük bölümünü televizyon veya video izleyerek geçirmektedir. Seçici bir izleyici olmamak ve televizyon karşısında geçirilen uzun saatler de bireylerin zamanlarını verimsiz kullanmalarına neden olmaktadır.



BAŞKALARININ HAYATLARINA ODAKLANMAK

Başkalarının hayatlarını konuşmak, boşa zaman harcamanın en büyük etkenlerinden biridir. Bireyler kendilerinden farklı insanların hayatlarını detaylıca ve saatlerce konuşarak kendi hayatlarından çalar. Bu eylemi gerçekleştirirken aynı zamanda kendi hayatlarını da eleştirirler ve ruh hallerini de olumsuz yönde etkilerler. Bu durumla gelen olumsuzluklardan bazıları ise yaşam isteğinin azalması, depresyon gibi durumlardır.



UZUN SÜRELİ TELEFON GÖRÜŞMELERİ YAPMAK

Son zamanlarda insanların en çok şikayet ettiği ve zaman alan konuların başında uzun süren telefon konuşmaları gelmektedir. Yalnızca hal hatır sormak ve önemli işleri halletmek için kullanılan telefon görüşmeleri, zaman zaman insanların vaktini en çok alan unsurlar arasında üst sıralara kadar yerleşmektedir.