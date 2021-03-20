Zaviye yıkıldı türbesi kurtulsun

Tire'de, Aydınoğulları Beyliği'nin son hükümdarlarından Musa beye ait olan 700 yıllık zaviye zamanla yıkılarak yok oldu. Zeytin ağaçları içine gizlenmiş gözlerden uzak türbesi ise günümüzde restore edilerek kurtarılmayı bekliyor. Duatepe mahallesinde, sık zeytin ağaçlarından örülü bir arazide gizlenmiş olan türbenin, 1405 yılında vefat eden efsane komutan Musa beye ait olduğunu belirten vatandaşlar, "Örme taş mimarisiyle inşa edilen zaviye zamanla yıkılıp tarih sayfasından silinmiş. Türbesi ise hala daha zamana direniyor. Bugüne kadar varlığını inatla korumayı başaran türbenin çatısı ve üst kısmı kısmen yıkılmış durumda. İçinde yabani ağaç ve bitkiler yetişmiş. Bu ağaçların toprak altındaki kökleri türbenin duvarlarını yavaş yavaş tahrip ediyor. Tarihte, Evliyalar diyarı diye anılan Tire'deki ata mirasına sahip çıkalım. Bu gün dahi birçok kimse bu zaviye ve türbenin varlığından habersiz. Bir an önce restore edilmezse zaviyenin başına gelen kaçınılmaz son türbenin de başına gelecek" şeklinde konuştular.

NADİR UYSAL