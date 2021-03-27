‘Agaca sarıl’ mutlu ol...

Bilim adamlarının son araştırmalarına göre, ağaçlarla temas etmek bizi daha sağlıklı yapıyor. Aslında onlara dokunmanıza bile gerek yok, ağaçların etrafında bulunmanız bile bazen benzer etkiler gösterebiliyor. En çok satan kitaplar listesine bulunan "Blinded by Science" (Bilim ile kör olanlar) isimli kitabın yazarı Matthew Silverstone, ağaçların, zihinsel hastalıklar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, konsantrasyon sorunları, reaksiyon hızları, depresyon ve hatta baş ağrısı birçok sağlık durumunu iyileştirdiğini kitabında açıkça belirtiyor. Araştırmalarını bilimsel temele oturtuyor.

ENERJİ TİTREŞİMLERİ

Bunun yanında, birçok araştırma çocukların doğada ağaç, çiçek veya diğer bitkilerle ilişki kurduklarında fizyolojik ve psikolojik olarak daha sağlıklı olmaya başladıklarını, duygusal olarak yeşil ortamlarda daha iyi fonksiyon göstermekte ve daha yaratıcı oyunlar oynadıklarını ortaya koymaktadır. Büyük özverilerle hazırlanmış olan ve yeşil alanlar ile zihinsel sağlık arasındaki bağlantıyı inceleyen raporun sonuçlarına göre, "Doğaya çıkmak zihnimizin sermaye birikimine ve iyi olma halimize büyük bir yatırım yapmaktır" şeklinde özetlenmektedir. Peki, doğayla ilgili olarak bu kadar belirgin etkileri yaratan unsurlar nedir? Bugüne kadar sadece açık yeşil alanların bu etkileri yaratıyor olduğunun sanılmasına rağmen, Matthew Silverstone, bilimsel olarak sağlıksal faydalarının yeşil açık alanlardan değil, bizzat ağaç ve bitkilerin titreşimsel özelliklerinden geliyor olduğunu ispatlatarak şaşırtıcı bir buluşa imza attı.

ASLA ÇILGIN BİR FİKİR DEĞİL

Konunun özü, aslında evrende, her şeyin bir titreşiminin olması ve farklı titreşimlerin biyolojik davranışları etkiliyor olmasıdır. Örneğin, 10 Hz titreşim verilmiş bir bardak su içilip sindirildiğinde kanın pıhtılaşma oranının hemen değiştiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ağaçlardaki şifa ve huzurun mantığı da aynıdır. Ağaçla temas ettiğimizde ağacın titreşim düzeni vücudumuzdaki birçok biyolojik hücresel davranışı olumlu olarak değiştirmektedir. Sonuç: Ağaçlara sarılmak fikri aslında hiç de çılgın bir fikir değildir.

KANSERLE SAVAŞAN YÖNTEM

Finlandiyalı araştırmacılar, 2010 yılı dünya ormancılık kongresinde ağaçların kendi aralarındaki huzur ve sağlığının insanlara kanserle savaşta yardım ettiğini hatta vücutlarında bu veya benzer hastalıkla savaşan hücrelerin üretiminin arttığını gösteren araştırma sonuçları kamuoyuyla paylaşmışlardır. Dünyanın en kolay terapi şekli olarak adlandırılan olan yöntem sağlığımız için son derece iyi olduğu gibi aynı zamanda ücretsiz ve ekonomik bir terapi şeklidir. Doktorunuzun, bazı hastalıklarınızın tedavisi için reçetenize 'avuç dolusu hap' yerine 'düzenli olarak parkta yürüyüş ve her dikkatinizi çeken güzel ağaca sarılın' yazması çok güzel olurdu değil mi? Ağaca sarıldığınızda ağaçla "bir bütün" olursunuz. Ağaçla sizin aranızda gelişen özel bağ ağaçtan size pozitif enerji olarak anında yansır. Ağaç sizdeki düşük vibrasyonlu enerjileri emer ve yerine yüksek frekansları şifa niyetine verir. Hadi daha ne duruyorsunuz? Gidin şifacı ağacınızı bulun, kollarınızı kocaman kocaman açın ve sizde bir ağaç sarılıcısı olun. Hatta arkadaşlarınızı, ailenizi de yanınızda götürün, onlara da ağaçlardan gelen şifayı öğretin...



AGACA SARILMA TERAPISI NASIL OLUR?

● Mümkün olduğunca sessiz ve gözlerden uzak bir yerde bulabildiğiniz yaşlı ve bilge ağaç bulun. ● Kollarınızı koskocaman açın ve ona sevgiyle sarılın, ağaç yeterince büyükse ve yanınızda arkadaş veya aileniz de varsa, hep birlikte aynı ağaca da sarılabilirsiniz. ● Ağaca sarıldığınızda gözlerinizi bir süreliğine kapatın. Derin derin nefes alın, günlük düşüncelerden uzaklaşın, sadece ağacı ve yıllara nasıl tanıklık ettiğini düşünün, hatta kulağınızı ağaca dayayıp onun huzur veren sesini duymaya çalışın. ● Bir süre sonra ağaçtan vücudunuza giren ve vücudunuzdan çıkan enerjileri düşünün. ● Sarılmaya devam edin, ta ki yüksek frekanslı enerjiyle dolduğunuzu, yenilendiğinizi hatta yeniden doğduğunuzu hissedene kadar. ● Son olarak o ağaca bu imkanı size sunduğu için teşekkür edin.



Nadir UYSAL