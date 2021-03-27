Derin sularda gizli güzellik

ÇANAKKALE/ SAROS KÖRFEZİ

1. Dünya Savaşı'nın dönüm noktasının yaşandığı Çanakkale Boğazı'nda savaş döneminde batmış 33 batık bulunmaktadır. Batıklardan çoğu şiddetli akıntı ve diğer çevre koşulları nedeniyle tahrip olmuş fakat aradan 103 yıl geçmesine rağmen çoğu batık aynı şekilde kendini korumayı başarmıştır. Kendini korumayı başarmış batıklardan biri de Lundy batığıdır! Lundy batığı rahat ve güvenli dalış yapmak isteyen herkesin tercih edebileceği bir dalış noktasıdır. 28 metrede başlayan bu batık çok fazla canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Geminin üstündeki tahtalar çürüdüğü için geminin içerisinde rahatlıkla girmek ve sualtında muazzam fotoğraflar çekmek mümkündür. Çanakkale su sıcaklığı nedeniyle daha zorlu bir dalış noktasıdır. 9-10 dereceleri gören Çanakkale'de kışın kuru elbise olmadan dalış yapmak imkansızdır.



HATAY/ SAMANDAĞ

Samandağ Süveyş kanalına olan yakınlığından ötürü göçmen balıkların en çok görüldüğü yerlerden biridir. Türkiye'de sualtı çeşitliliğinin en çok görüldüğü bu bölgeye gelmek ve kendi gözleriyle köpek balığı, manta gibi canlıları görmek isteyenlerin kesinlikle bu dalış rotasına uğramasını öneririz. 2. seviye ve üzeri dalgıçlar için uygun olan bu dalış rotası 12 ay dalış imkanı sunar. ayrıca görüş mesafesi de oldukça yüksektir. Vatoz tarlalarıyla ünlü Samandağ, denizin dibinin kumlu olmasından dolayı onlarca vatozu bir arada görebilmenizi sağlar. Bölge de 7 farklı vatoz türü yaşar ve vatozlar Samandağ bölgesini Ekim- Kasım aylarında çiftleşmek için kullanırlar.



MUĞLA/ DATÇA

Tertemiz denizi ve eşsiz kumsalları, Datça'yı farklı kılan özelliklerdendir. Bunların yanında ise Datça'yı özel kılan bir diğer özelliği ise Türkiye'nin en iyi dalış noktalarından biri olması. Suyunun berrak ve görüş mesafesinin de oldukça uzun olduğu Hisarönü, dalış için deneyimlenmesi gereken noktalardan biri.



MUĞLA/ FETHİYE

Fethiye Afkule dalış noktası ileri seviye dalgıçlar için uygundur. Bu dalış noktasında sizi muhteşem bir mağara karşılar. Mağaranın dibi 27 metredir ve dibe indikçe karşınıza farklı türlerde mercanlar çıkar. Mağaranın hemen yanındaki "Türk Hamamı"nda derinlik 10 metredir. Fethiye'de su sıcaklığı en düşük 18 derece olduğu için yine yaz kış dalışa uygun bölgelerden biridir. Dalış kadar sualtı fotoğrafçıları için de muhteşem bir bölgedir.



ANTALYA/ KALKAN

KAŞ'TAN 45 dakikalık bir mesafede bulunan Kalkan, dalış için sıklıkla gidilen yerlerden biri. Özellikle de açıklarında iki gemi batığı bulunması, burayı oldukça dikkat çekici bir yer haline getiriyor. Suyun 15 metre ve 65 metre derinliğinde bulunan batıklar, dalgıçların ilgi odağı. Ayrıca kalkan açıkları, çok değişik ve fazla canlı türlerine de ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.



İZMİR/ KARABURUN

İzmirli'lerin sıkça tercih ettiği Karaburun sualtı yapısıyla sıkça tercih edilen bir dalış noktasıdır. Eğitim dalışları için sıkça tercih edilen Karaburun'un su sıcaklığı kışın 12-13 dereceleri bulduğundan dalmaya pek elverişli olmasa da dalış merkezleri tüm yıl boyunca açıktır. Burada genelde dalışlar bot dalışı olarak yapılır. Karaburun bölgesinde özellikle ahtapotlar yoğun olarak görülebilmekte fakat akıntı nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman kısalmaktadır.



ANTALYA/ KAŞ

Flying Fish Kaş'a gelen bütün dalgıçların gözdesidir. Bu dalış noktası ismini 2. Dünya Savaşı sırasında Meis'i bombalarken uçaksavar ateşiyle düşürülmüş bir savaş uçağından alır. Savaş uçağının kalıntılarına 55 ila 71 metre derinlikte rastlamak mümkündür. Dalışın 12 ay boyunca devam ettiği rotalardan biri de Kaş'tır. Suyun sıcaklığı kış aylarında 17-18 derece olur ve bu dalış noktasında avcı balıkları bir hayli çok görülür.



BALIKESİR/ AYVALIK

Türkiye'nin bilinen en iyi dalış noktalarından biri olan Deli Mehmet, dalışa başlayan herkesin hayalini kurduğu bir yer. Ancak her dalgıcın hayalini süslese de derin bir dalış noktası olması sebebiyle ileri derecede dalış deneyimine sahip olmanız gerekmekte. İnanılmaz resif manzaralarına şahit olabileceğiniz bu nokta, mutlaka denemeye değer.



Melih DEMİRTAŞ