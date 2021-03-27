Hasır çantalar şehre indi

GÜNLÜK hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan çantalarda artık hasır modeller de dikkat çekiyor.

Plajların vazgeçilmezi olan hasır çantalar bu sezonda plajlarda görüleceğe benziyor. İlkbahar ve yaz aylarında sıkça karşımıza çıkan hasır çantalar herkesin gözdesi olmuş durumda. Farklı boyut ve detaylarla hasır çantalar günlük, hatta gece bile kullanılıyor.

Renklerle detaylandırılan hasır çantalar kadınların ellerinde ve omuzlarında şıklık yarışına giriyor. Spor üstlerinizi hasır çantalarla bir araya getirerek de gayet güzel kombinler ortaya çıkarabilirsiniz.