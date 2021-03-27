Ters Açı’dan Tek’e AKUSTIK YORUM

YOUTUBE ve Spotify gibi müzik platformlarında çıkışını sürdüren İzmirli rock ve metal grubu Ters Açı dinleyicisine yepyeni bir soluk getirerek sevilen şarkısı Tek'i akustik olarak düzenleyerek Ramp Müzik Yapım imzasıyla piyasaya sürdü. Albüm dinleyicilerden tam not alırken; gruba birçok alternatif playlistte yer alma şansını da getirdi. İzmir'in Çeşmealtı sahillerinde sade ve şık bir video kliple taçlandırılan şarkının yönetmenlik koltuğunda grubun gitaristi Deniz Öğünç oturuyor. Onur Erdurak ve Canberk Günay'ın görüntü yönetmenliğini üstlendiği bu keyifli yapımda albüm kapağında da klip çekimi sırasında Melis Caner tarafından gerçekleştirilen backstage fotoğrafları kullanılmış ve grubun simgesel T harfi oluşturulmuş. Grup, akustik çalışmasının ardından yeni teklisi Boşver ile 2 Nisan'da dinleyeciyle tekrar buluşmak için hazırlıklarını tamamladı.