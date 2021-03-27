Tulumlar sezonun en hit parçası!

Pantolon ve elbise tutkunlarının ortak noktası olan tulumlar, yıllardır moda ve trendler arasında değişmeyen yegane parça. Son yılların en şık giyim parçalarından birisi olan tulumu nasıl bir kombinle giyeceğine karar veremeyenler de çok. Doğru kombin edilirse ve vücut tipinize uygun olan doğru tulumu bulduysanız tulum giymek hem çok pratik hem de oldukça şık ve gösterişli.

Tulum nasıl kombin yapılır bir türlü karar veremediyseniz bir de ceketlerle ya da hırkalarla deneyin. Mesela sonbahar ya da ilkbaharda çiçekli, küçük desenli ve koyu renkli bir tulumu rahat ve salaş bir sweatle de kombin yapabilirsiniz. Üstelik son yıllarda trend bir kıyafet olduğu için çok şık ve farklı pek çok tulum modeli bulabilirsiniz. Önemli olan aralarından kendinize göre bir seçim yapmak. Takılar, ceketler, hırkalar, sweat, gömlek, bluz ve trikolar da bir tulum kombininin tamamlayıcısı olabilir.

FULYA TANYOL