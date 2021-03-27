Yeni nesil alışverişe hazır mısınız?

Sanal alışveriş deneyimini özellikle pandemi döneminde fazlasıyla yaşadık. Ancak pandemi sonrası her şeyin eskiye döneceğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü artık alışverişte dijital asistanlar, bizi tanıyan mağazalar ve giydiğimizin bize yakışıp yakışmadığını söyleyecek aynalar olacak... Perakendeciler de yeni nesil alışverişe hazırlanmaya başladı bile...

ROBOTİK MAĞAZA GÖREVLİLERİ

Garson robot, hostes robot, güvenlik görevlisi robot gibi robotik görevliler yakın geçmişte karşımıza çıktı. Robotik asistanların alışverişte de karşımıza çıkması şu an ilginç görünse de yakın gelecekte bu durumu kanıksayacağız. Bazı dijital alışveriş siteleri envanterlerin takip edilmesi, zemin temizliği ve kamyonların yüklenmesi/boşaltılması gibi iş kollarında robot kullanacağını açıklamıştı.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK

Artırılmış gerçeklik, müşteriler için etkileşimli bir alışveriş deneyimi sağladığından markalar için büyük bir fırsat oluyor. İKEA'nın alışverişte güvensizliğe neden olabilen görsel yetersizliği sorununu çözmek için geliştirdiği IKEA Place isimli uygulama, L'Oreal Paris'in kozmetiklere kişiselleştirmeyi getiren Makeup Genius uygulaması, Warby Parker gözlük markasının kullandığı yüz haritalama tekniği bu teknolojinin alışverişte yaygınlaşacağının göstergesi oluyor.

VERİ AKIŞI

Perakendeciler, yapay zeka aracılığıyla sosyal medya ve web siteleri üzerinden bilgi toplayarak müşteriler hakkında fikir sahibi olabiliyor. Öyle ki ABD'nin önemli perakendecilerinden biri, "Misafir Kimlik Numarası" uygulamasıyla bir kadının hamileliğini, kadının babasından önce öğrenmiş, bu durumun neden olduğu aile karmaşası bir süre konuşulmuştu.

SİZİ TANIYAN MAĞAZALAR

Genellikle akıllı telefon güvenlik yöntemi olarak karşılaştığımız yüz tanıma teknolojisi biyometrik üye kartı aracılığıyla da gerçekleştiriliyor. ABD'de kullanılmaya başlanan bu teknoloji, müşterinin mağaza kapısından içeri girer girmez tanınmasını sağlayacak şekilde yaygınlaşabilir.

AYNA AYNA SÖYLE BANA...

Alışveriş deneyimini değiştiren teknolojiler arasında en etkileyici olanı şüphesiz akıllı aynalar. Pamuk Prenses'in "Ayna ayna söyle bana..." sözünü akıllara getiren bu teknoloji, yaygınlaşacak. Türkiye'nin ilk dijital akıllı mağazası Massimo Dutti, akıllı ayna ve interaktif deneme kabinleriyle bu konuda örnek olmuştu. DeFacto Akıllı Mağaza konsepti de hızlı kolay ve konforlu alışveriş deneyimi yaşatıyor.