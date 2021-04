Diyet bekçisi uygulamalar

MyFitnessPal

Bu, son derece geniş kullanım alanı vadeden bir kalori hesaplama uygulaması. Uygulama telefon, tablet, bilgisayar ile kolayca senkronize oluyor. Bu sayede ise günlük, haftalık veya aylık verileriniz güvenle saklayabiliyorsunuz. Uygulama, menünüzde belirlediğiniz hedeflere yönelik size tavsiyelerde bulunuyor ve hedeflediğiniz kiloya ulaşmanız için belli başlı yönlendirmelerle size yardımcı oluyor.



Cron-o Meter

Uygulamada, hamileler ve yeni doğum yapan anneler için de uygun profiller mevcut. Eğer hali hazırda uyguladığınız bir diyet programı varsa uygulama içerisinde bunu da belirtebiliyorsunuz. Yemek takvimi de oldukça kullanışlı. Sistemde tüketilen toplam kalorinin yanı sıra makro besin değerlerini de gösteren grafikler mevcut. Cron-o-meter mikro besinleri de takip edebilmenize yardımcı bir uygulama olarak oldukça işlevsel.



Diyetkolik

Sağlıklı bir şekilde kilo almak ve kilo vermek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği bir kalori takip uygulamasında; kişiler verilerinizi girerek kendinize uygun bir program oluşturabilirsiniz. Uygulama, kilo almak, vermek ya da mevcut kilonuzu korumanız için günlük almanız gereken kalori miktarını size sunuyor. Sunulan programda ise öğünlerinizde tükettiğiniz yiyecekleri girerek ne kadar kalori aldığınızı görebiliyorsunuz.



Fat Secret

Ücretsiz bir kalori sayma aracı olan FatSecret'ın hem kapsamlı ve açıklayıcı bir internet sitesi, hem de rahatlıkla kullanılabilen, işlevsel bir mobil uygulaması bulunuyor. Web sitesine veya uygulamaya üye olduğunuzda sistem size başlangıçta mevcut kilonuzu, yaşınızı ve aktivite düzeyinizi soruyor. Ardından diyet yapma sebebinizi kilo almak, vermek ya da dengede tutmak şeklinde belirtmeniz isteniyor. Uygulama bu bilgiler doğrultusunda günlük kalori ihtiyacı hesaplamasını otomatik olarak yapıyor ve her gün tüketmeniz gereken kalori miktarını ortaya koyuyor. Uygulamanın bir diğer avantajı da bol malzemeli, karışık yemeklerin kalorilerini rahatlıkla hesaplama imkanı tanımak. Raporlar ise diyetinizi bozduğunuzda size tekrar dengede tutmanız için yönlendiriyor ve kalori alımınızı tekrar düzenlemenize fayda sağlıyor.



Lose It

Hem besin takibi hem de egzersiz günlüğü içeren bu uygulama son derece kullanışlı. Öte yandan uygulamayı kullanırken bir pedometreye ya da spor cihazına bağlamanız mümkün. Uygulama tamamen sizin kilonuza, yaşınıza, boyunuza ve hedeflerinize göre kişiselleştirilmiş seçenekler sunuyor ve kalori takibinizi yapıyor. Aynı zamanda kapsamlı bir yiyecek veritabanına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yemek günlüğü bölümü de son derece kullanışlı. Üstelik uygulamanın veritabanına siz de besin ekleyebiliyorsunuz. Lose It içerisinde kademeler de mevcut. Hatta kendinize meydan okuyabileceğiniz bir 'zorluklar' bölümü bile bulunduğunu söyleyebiliriz.