Gezmeye ekran basında devam edin

SARIKAMIŞ ŞEHİTLİĞİ, KARS

1914 yılında I. Dünya Savaşı Doğu Cephesi'nde Batum'u geri almak ve Rusları bölgeden uzaklaştırmak üzere yola çıkan askerlerimizin soğuk hava şartları ve teçhizat yetersizliği nedeniyle şehit oldukları yerde inşa edilen Kars Sarıkamış Şehitliği, Allahuekber Dağları'nda yer alıyor. Kardelenler olarak da anılan bu askerlerimiz; Allahuekber Tepe Şehitliği, Meçhul Asker Şehitliği, Sarıkamış Şehitliği, Dikenli Tepe Tabya Şehitliği, Çakırbaba Şehitliği, Ağababa Şehitliği, Soğanlı Şehitliği, Divik Köyü Şehitliği ve Bardız Geçidi Şehitliği'nde yaşatılıyor. Her sene ocak ayının ilk haftasında 90 bini aşkın kahramanımızın anısına, anma törenleri gerçekleştiriliyor. Sarıkamış'a gitme şansı olmayanlar içinse bölgeyi sanal turla gezmek mümkün.



BALIKLIGÖL, ŞANLIURFA

ŞANLIURFA'NIN merkezinde Halil-ür Rahman Gölü'nün güneyinde ve Rizvaniye Camii'nin yanında yer alan Balıklıgöl, Şanlıurfa'nın mutlaka görülecek yerlerinin başında geliyor. İbrahim Peygamberin ateşe atıldığında düştüğü yer olduğuna inanılan göl, çevresindeki tarihi yerlerle birlikte her yıl on binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen balıklar asla yenilmiyor çünkü Hz. İbrahim'in atıldığı ateşin odunlarının balıklara dönüştüğüne de inanılıyor. Balıklıgöl ve çevresinde gezilecek yapıların birçoğu sanal tur ile keşfedebileceğiniz mekanlar arasında yer alıyor.



TOPKAPI SARAYI, İSTANBUL

OSMANLI İmparatorluğu'nun kalbinin attığı Topkapı Sarayı, alışıldık sarayların aksine tek bir bina olarak değil, göz alıcı köşklerden ve avlularldan oluşan bir kompleks... Osmanlı devlet işlerinin yürütüldüğü merkez olmasının yanı sıra hanedanın da yaşamını sürdürdüğü saray, bugün bu ihtişamlı tarihin izlerini sürebildiğimiz muhteşem bir müze... Sultanların taht odalarını, kutsal emanetleri, harem dairelerini, Divan-ı Hümayun veya arz odası gibi sarayın farklı işlevlerdeki alanlarını detaylıca gezebileceğiniz bir sanal müzesi de bulunan Topkapı Sarayı, İstanbul'da gezilecek yerlerin başında geliyor.



PORSUK ÇAYI, ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR'İN en turistik yerleri ve sosyal hayatı Porsuk Çayı etrafında şekilleniyor. Venedik kanalları gibi sandallarla gezilebilen Porsuk Çayı, yaz aylarında üniversite öğrencilerinin uğrak yeri oluyor. Birbirinden zarif köprülerle iki yakası birbirine bağlanan çayın etrafında barlar, restoranlar, kafeler ve birçok eğlence mekanı da sıralanıyor.



PİERRE LOTİ TEPESİ, İSTANBUL

İSTANBUL'UN en nostaljik yerlerinden biri olan Pierre Loti Tepesi, Eyüp sırtlarında, Pierre Loti Mezarlığı'nın hemen yanında yer alıyor. Haliç manzarasına ve Feshane'ye bakan bir tepede yer alan Pierre Loti Kahvesi, küçük masalarında çayınızı kahvenizi içebileceğiniz sakin ve huzurlu atmosferiyle ünlü. İstanbul'un en eski camilerinden olan Eyüp Sultan Camii'ni ve Türbesi'ni ziyaret edenler, Pierre Loti Tepesi'ne çıkarak yaz günlerinde soğuk bir limonatayla ferahlayıp, kışın demli bir çayla içini ısıtıyor. Türk filmlerinde ve dizilerde sıkça gördüğümüz Pierre Loti Tepesi'ne Pierre Loti Teleferiği



EDİRNE ARKEOLOJİ, EDİRNE

EDİRNE Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Edirne'nin tarih öncesi çağlardan günümüze ulaşan arkeolojik buluntularının yanı sıra şehrin günümüze kadar uzanan kültürel değişimini gözler önüne seren zengin bir koleksiyona sahip. Trakya'nın ilk yerleşik insanlarından Romalılara ve Bizanslılara uzanan tarihi panoramayı yansıtan müzede Osmanlı Dönemi'nden kalma sayısız mezar taşı, el yazmaları, sikkeler de sergileniyor. Müzede Osmanlı Dönemi su kültürünü yansıtan balıklı havuzlar, sebiller, çeşme aynaları, kuşluklar ve şadırvanlar da görülebilir.



GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ, NEVŞEHİR

KAPADOKYA'NIN büyüleyici coğrafyası hem eşsiz doğa manzaralarıyla hem de tarihin şekillendiği mağaralarıyla dünyanın her yerindeki turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Hristiyanlığın başlangıcında, ilk inananların korunmak ve barınmak için sığındıkları, ilk ibadethanelerini inşa ettikleri yerlerden biri de Göreme... Peribacalarının içlerinde hem yaşayan hem de ibadet eden bu insanların hayatına yakından bakmak isteyenler için Göreme Açık Hava Müzesi, Kapadokya'da mutlaka görmeniz gereken yerlerin başında geliyor. Kızlar ve Erkekler Manastırı, Aziz Basil Kilisesi, Elmalı Kilise, Aziz Barbara Kilisesi, Yılanlı Kilise, Karanlık Kilise, Çarıklı Kilise ve Tokalı Kilise gibi tarihi yapıların içlerini gezmek, yüzlerce yıldır korunmuş freskleri görmek için artık Göreme Açık Hava Müzesi'nde sanal tur yapabilirsiniz.