İzmir’in 43 yıllık geleneği

Markalaşma dinamik bir süreçtir. Bir hayat tarzı, yaşam felsefesi sunarak markalaşırsınız. Marka ruhu tüm örgütün içine işlemelidir. Marka üç bileşenin ürünüdür; mirası ve kalıcı gelenekleri, karakteristik davranış tarzı ve kültürü, gelişimin sürekliliğini sağlayan rüyasıdır. Marka aynı zamanda örgütün kurumsal değerlerini ve kültürünü de yansıtır. Son olarak ama en az diğerleri kadar önemlisi, marka, işletmenin gerçekleştirmek için çıktığı büyük rüyayı somutlar.

5 MASA İLE KURULDU

Bu hafta lezzet durağımız bir tarihin, kültürün, geleneğin adı olan İzmirlilerin anılarında hikâyelerinde özel bir yeri olan Altınkapı Restoran. 1978'den beri İzmir'e yolu düşen ve İzmir'de yaşayan her insanın hayatına en az bir kez dokunmuş, güzel hatıralara, başlangıçlara, dostluklara ve aşklara kapısını açmıştır Altınkapı. Bir restorandan fazlasıdır aslında, vazgeçilmezdir, unutulamayandır, damakta tadı kalandır... Cüneyt Altınkapı'nın 1978 yılında 5 masa ile kurduğu İnegöl Köftecisi, Altınkapı ismiyle 43 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen restoranlarından olmuştur. Kuşaklar arası çocuklarınızı, torunlarınızı büyütürken anılarınızda sizlerle anılarınızda hatıralarınızda olan bir restoran. Markalaşmada en önemli unsurlardan birisi de standardizasyon kalitede devamlılık ve sürdürebilirliktir. Yıllardır kalitesinden asla taviz vermeyen her daim standardını kalitesini koruyan bir restoran Altınkapı. 43 yıldır kullandığı malzemelerden kalitesinden temizlik ve hijyene aşırı önem vermekte, yıllardır aynı ustalar ve personelle çalışmakta bir tarihin kültürün adıdır. Bugün Altınkapı Restoran, Cüneyt Altınkapı ve oğlu Sezer Yiğit Altınkapı ile beraber toplam 4 şubede yılın her günü sevenlerini ağırlamaktadır. Özel günlerde ve kurumsal etkinliklerde ayrıca catering hizmeti de veren Altınkapı Restoran'ın, 1978'de ilk kurulduğu Dönerciler Sokağı'nda farklı lezzetler sunan 3 şubesi bulunmaktadır.

RAMAZAN'DA BİR TIKLA KAPIDA

Ramazan ayı ile birlikte kısıtlamaların başlamasıyla hijyen ve sağlık koşullarına azami özen göstererek kalite standardına yakışır şekilde paket ve gel-al servislerle hizmet verecek. Pandemi sürecinde evinden çalışan veya bu süreci evinde geçirmek isteyen Altınkapı sevenleri için, paket servisi yıllardır olduğu gibi bugün de kesintisiz devam etmektedir. Üstelik ısı ile kapatılan karton kaplarda paketlenen ve evinize ulaştırılan tüm yemekleri, kapakları kapalı şekilde, mikrodalgada ya da fırında ısıtabilir ve tüketebilir, buzdolabında 4 gün, dondurucuda 5 ay boyunca bozulmadan ve lezzetini koruyarak saklayabilirsiniz. Tarihi Altınkapı lezzetleri bir tıkla kapınıza gelecektir. Kurulan ilk şube olan döner ve kebap restoranın en sevileni Altınkapı Döner başta olmak üzere, İnegöl köfte, kaşarlı köfte ve diğer köfte çeşitleri, kuzu pirzola, bonfile ve diğer özel et çeşitleri ile kuzu şiş, çöp şiş, Urfa kebap ve diğer kebap çeşitleri en çok tercih edilen lezzetlerdir. Ayrıca beyaz et sevenlere piliç çeşitleri, odun kokusunu sevenlere taş fırında pişmiş lahmacun ve pide çeşitleri, çorbasız yemeğe başlayamayanlara kelle paça, ayak paça, işkembe ve mercimek gibi diğer çorba çeşitleri ile Altınkapı, sevenlerine kapılarını açmaya devam ediyor.

YÖRESEL ANNE YEMEKLERİ



Altınkapı Türk ve Osmanlı Mutfağı Şubesi, haftanın 6 günü öğle saat-lerinde, her gün değişen 40 çeşi-di ile hizmet vermekte sevenlerini de mutlu etmektedir. Anne yemeğini özleyenler ile yöresel tatları arayan-ların da öğle saatlerinde lezzet dura-ğı olan Türk ve Osmanlı Mutfağı, en sevilen zeytinyağlı ve etli yemekleri-ni sevenleri ile buluşturuyor. Yaprak sarma, etli dolma, ekşili sulu köfte, karnıyarık, taze fasulye, kuru fasul-ye gibi anne yemekleri ile tas keba-bı, kuzu tandır, keşkek, incik ve islim kebabı, levrek buğulama, Ankara tava, İzmir köfte ve İspir kuru fasulye gibi yöresel yemekler en sevilen ve tercih edilenler arasında.Altın Ayı şubesi ise futbol âşıkla-rının tercih ettiği, iş stresini ve yor-gunluğunu atmak isteyenlerin iş çıkışı uğramadan evine dönmediği, gençlerin doğum günlerinin vazge-çilmezi. Buz gibi içeceklerini yudum-larken yanında verilen ikram apera-tifler dışında Altınkapı lezzetlerini de yemek isteyenlerin müdavimi olduğu Altın Ayı, kesintisiz maç yayınları ile maç günlerinde de İzmir'in en çok tercih edilen mekânlarındandır.



GENÇ NESİL İÇİN SAĞLIKLI YEMEK

Sezer Yiğit Altınkapı'nın bayrağı devir aldığı ve başarıyla yükseklere taşıdığının kanıtı olan yeni şube Altınkapı Kantin, mezunu olduğu İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin içerisinde kapılarını açmıştır. Genç nesile "sağlıksız hızlı yemekleri (fast-food)" unutturmayı amaçlayarak 2018'de açılan Altınkapı Kantin, başta Altınkapı Döner ve Dürüm Döner olmak üzere tüm öğrenci, öğretmen ve çalışan kadrolarına katkı maddesiz, gerçek etten, sağlıklı yemekler sunarak hem karın hem göz doyuruyor. Sadece genç nesillerin ve onları yetiştirenlerin hayatlarına dokunmakla kalmayan Sezer Yiğit Altınkapı, pandemi sürecinde sosyal sorumluluk projesi olarak yarattığı ücretsiz Karekod Restoran Menü ile kendi sektöründe faaliyet gösteren diğer işletmelere de destek sağlamıştır. Karekod Restoran Menü ile kendi menüsünü oluşturarak faaliyetine devam eden işletme sayısı bugün 1500'ün üzerindedir. "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için." sloganı ile Sezer Yiğit Altınkapı, babası Cüneyt Altınkapı'nın adımlarını başarıyla takip etmektedir. Altınkapı tüm şubelerinde Turuncu Çember sertifikası alarak, yeme içme hijyen kriterlerini sağladığını kanıtlamıştır ve tüm şubelerinde sosyal mesafe kurallarına uygun düzeni ve kullandığı karekod menüleri ile sevenlerini ağırlayamaya devam etmektedir.



Son söz; İzmir'in mutfak kültürüne gastronomisine büyük katkı sunan, bir kültüre tarihe tanıklık eden Altınkapı Restoran'ın başarısının arkasında büyük emek, çaba disiplin ve işini sevgi ile iyi yapmak, standardizasyon, kurumsallaşma yatmaktadır. Aile şirketlerinin bu kadar yıl kuşaklar arası devam etmesini sağlayan kurucusu Cüneyt Altınkapı ve bayrağı en iyi şekilde devam ettiren Sezer Yiğit Altınkapı'yı ve Altınkapı ailesini kutluyorum.