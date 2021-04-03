Mehmet'im isimli şarkısıyla bir döneme damgasını vuran ünlü sanatçı Zeynep Türkeş, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık köyünde eşi ve ailesiyle izole bir hayat sürüyor. Zeynep, kabuğuna çekildiğini ve kendini yeniden keşfettiğini söyledi. Eşi Can Yalman da, evlilik teklifi olmadan nasıl evlendiklerini anlattı. Ünlü sanatçı köydeki evlerinin bir odasını stüdyo haline getirdi, burada hem yeni besteler hem de kayıtlar yapıyor. KUŞ SESLERİYLE Zeynep'le, Milas'ın Kıyıkışlacık köyünde annesi, babası ve eşi İzmirli basketbol menajeri Can Yalman'la birlikte yaşadığı evde sohbet ettik. Kocaelisporlu eski futbolcu Mustafa Kemal Türkeş'in kızı olan Zeynep, köydeki yeni hayatını anlattı. Köy hayatı nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz? İstanbul'daydım uzun bir süredir. 18 Eylül 2018'de evlendikten sonra İzmir'de yaşamaya karar verdik. Fakat pandemi sürecini babam Mustafa Kemal Türkeş, annem Vesiye Türkeş ve eşim Can Yalman ile geçirmek için Milas'a bağlı Kıyıkışlacık köyüne geldik. Kıyıkışlacık'a ilk olarak 1996 yılında gelmiştim. Kendimi hep buraya ait hissediyorum. Tabi pandemiyle birlikte bu dönem benim için kabuğuma çekildiğim ama içimde kendimi yeniden keşfettiğim bir dönem olarak geçiyor. Ailemleyim, sevdiklerimle doğal bir ortamda olmaktan mutluyum. Kuş sesleriyle uyanıyorum, tamamıyla organik besleniyorum. İşime daha fazla motive olabiliyorum. İlham geldiğinde Can ile hücum kayıt yapıyoruz. Benden eser isteyen arkadaşlar oluyor, onlar için de çalışıyorum. Üretmeden yaşayamam, boş boş oturmayı sevmiyorum. Eşim de çalışmayı çok seviyor bu şekilde bir birimizi destekliyoruz' DENEYİM PAYLAŞACAK ● Evinizin bir bölümüne stüdyo kurmuşsunuz. Donanımını tamamladığımız stüdyomuzda kendi kayıtlarımın yanı sıra prodüksiyonlara imza atmak, deneyimlerimi genç yeteneklerle paylaşarak onlara yardımcı olmak istiyorum. Konservatuardan mezun olduktan sonra profesyonel sanat yaşamına adımımı 18 yaşında attım. 23 yıllık bir tecrübeyi genç yeteneklerle paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Bir yıl Bodrum'da bir kolejde öğretmenlik de yapmıştım. Üretmek, deneyimlerinizi aktarmak, yeni seslerin ortaya çıkmasına yardımcı olmak, mükemmel bir duygu. Bu arada dizi müziği teklifleri var, onlar üzerinde de çalışıyorum.' ORGANİK TATİL ● Bir de konaklama tesisiniz var... Evet, küçük bir konaklama tesisi var evimizin yanında. Kıyıkışlacık çok küçük bir sahil köyü. Huzurlu tatil yapmak isteyenler tercih ediyor. Biz de misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz. Sebze meyve, yoğurt, yumurta gibi ürünlerin tamamı köylü üreticilerden. Organik bir hayat sürüyoruz, organik bir tatil sunuyoruz' EVLİLİK FİKRİNİ ZEYNEP'İN BABASI VERDİ 'CAN ile sadece arkadaştık. Dosttuk yani. Aşk, evlenmek aklımızda yoktu. Beraber zaman geçiriyorduk. (Eşi Can Yalman anlatıyor) Eskiyi çok seven iki insanız diyebilirim. Bu sebeple böyle bir yaşamı seçtik. Zeynep ile Zeynep'in 28, benim 30 senelik kadim ortak bir dostumuz var. Onun sayesinde tanıştık. Bir gün İzmir'de tanıştık. 1.5 - 2 sene dostluğumuz oldu. Sonra flörtleşme dönemi başladı. Televizyona ihtiyaç duymadan birlikte sohbet edip bir şeyler paylaşıp üretebiliyoruz. Tabi bu arkadaşlığımız, dostluğumuz sürecinde evlilik düşünmüyoruz. Zeynep'in babası Kocaelispor'un eski futbolcularından Mustafa Kemal Türkeş tam bir proje adamıdır. Bize bir gün dedi ki 'Siz olmuşsunuz düğününüzü yapalım' Tabi bu söz karşısında önce bir şaşırdık. Ancak ne kadar doğru bir karar olduğunu kısa sürede anlayarak evlendik' ADEM ÜLKER