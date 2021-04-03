Örgülü saçlar yükselişte

Örgü, kadınların yıllardır hem havalı görünmek hem de yapımı pratik olduğu için kullandıkları saç stildir. O kadar saç modeli arasında en büyük trend belki de şu ara saç örgü modelleri. Hem günlük hayatta hem de özel ve şık bir davette kullanılabilecek saç modelidir. Örneğin sepet saç örgüsü, balık sırtı, şelale saç örgüsünü daha birçok modeli rahatlıkla kullanabilirsiniz. Biraz da kişinin zevkine bağlı olan saç örgü modelleri günlük kullanım veya düğün davet yerlerine göre farklılık gösterebilir. Saçlara örgü yapmak o kadarda zor değil aslında birkaç dokunuşla evde kendiniz bile bu işlemi başarıyla gerçekleştirebilirsiniz. Tek gereken örgü modelleri nasıl yapılır biraz araştırmak ve az biraz el becerisi diyebiliriz.