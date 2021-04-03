Sokak modasının bas tacı dantel

Gündelik giyimde neredeyse vazgeçilmez hale gelen dantel desenleri, modanın da en sevdiği unsurlarından biri. Sade ve bir o kadar da şık etekler, rahat giyimin vazgeçilmezi bluz modelleri ve gündelik yaşam ikonu tişörtlerle uyum sağlayabilen dantel, sonunda sokak modasının baş tacı olmayı da başardı! Dantel detayları artık sadece abiyelerde değil, günlük elbiseler üzerinde de karşımıza çıkıyor. Hatta tercih edilmek bir yana vazgeçilmez bir hal de alabiliyor! Günlük giyimin rahatlığı ile birleşen zarif dantel modelleri elbiselere ayrı hava katarken, kullanıcılarına da gün içerisinde faklı model zenginliklerini bir arada yaşama kolaylığı da sunuyor.

Fulya TANYOL