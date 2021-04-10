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Haberler Cumartesi Airpods küpeler

küpeler

Airpods küpeler

10.4.2021

APPLE AirPods kulaklıklarıyla pek çok kişinin gönlünü fethetmiş durumda. Kablosuz kulaklıklarda korkulan ilk şey ise hareket haliyken acaba kulaktan düşecek mi korkusu.

Bu korkuya çözüm olarak geliştirilen mücevherler olan Pebble Pods hem çok şık bir küpe hem de Air pods'un kulaktan düşmesini engelleyen bir aksesuar. Temelde bu küpeler, kulaklıkların kayıp düşmesini ve kaybolmasının önüne geçiyor. Birçok dünya markası da bu küpelerden satışa sunmuş durumda.

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