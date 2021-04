Bir sabah 2 milyon takipçiye uyandı

İTALYAN aktör, model, şarkıcı ve moda tasarımcısı Michele Morrone, oyunculuk ve şarkıcılık kariyerini kısa sürede uluslararası boyuta taşıdı. "365 Days" filmindeki Don Massimo Torricelli rolüyle geniş kitlelerce tanınan Michele Morrone, son teklisi "Beautiful" ile tüm dijital platformlarda yer almaya başladı. Güney İtalya bölgesi Apulia'da dört çocuğun en küçüğü olarak doğan ve geniş ailesinde sanatçı olarak kariyer yapan tek kişi olan Morrone Roma'da yaşıyor. "365 Days filminin gösteriminin ardından, bir gecede 2 milyon yeni takipçiye uyandım ve şu an sokakta yürüyemiyorum" diyen Morrone aynı zamanda The Beatles, The Rolling Stones, Elvis Presley, Beethoven ve Chopin'den esinlenen oldukça yetenekli bir müzisyen. İlk albümü "Dark Room"u Şubat 2020'de yayınlayan Morrone, "Hard For Me", "Feel It", "Watch Me Burn" ve "Dark Room" şarkıları ile büyük beğeni toplayarak online platformlarda toplamda 100 milyon dinlenme ve izlenme oranına ulaştı. Aynı zamanda gitar çalan Morrone, şarkı yazarı kimliği ile de dikkat çekiyor.

DİĞER