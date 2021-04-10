ÜNLÜ yazarların dünyasına yolculuk

Ernest Hemingway Evi/ ABD

Gezgin bir ruh olarak Hemingway, Amerika'nın yanı sıra Küba ve Paris'te de uzun yıllar yaşamış. Ama Florida'daki bu evin özelliği en ünlü eseri "Çanlar Kimin İçin Çalıyor?" romanını burada yazmış olması. Bu evde 10 yıldan fazla bir süre yaşayan Ernest Hemingway'in evde ve çevresindeki bölgede bıraktığı en büyük miraslardan biri de sayıları kırkı bulan kediler.



Orhan Kemal'in Evi/ İstanbul

Çukurova'da doğan Orhan Kemal kitaplarında tarım işçilerinin çektiği zorlukları anlatırken zayıfı ezen güçlüyü koruyan sistemi de keskin bir dille eleştiriyor. Yazarın İstanbul'da yaşadığı ev ise Cihangir, Beyoğlu'nda bulunuyor. Müze olarak ziyaret edilebilen evde, Orhan Kemal'in aile fotoğrafları, özel mektupları, kitaplarının ilk baskıları ve kitaplarını yazdığı daktilosu bulunuyor





Dostoyevski Evi/ Rusya

DOSTOYEVSKİ'NİN üniversite okuduğu, ilk romanını yazdığı ve hayata veda ettiği St. Petersburg'taki evi şu anda müze olarak ziyarete açık. St. Petersburg'ta beyaz gecelerin tadını çıkarırken, şehirle özdeşleşmiş yazarın hayatından büyük bir kesit sunan evini de ziyaret edebilirsiniz. Yazar en ünlü kitaplarından biri olan Karamazov Kardeşler'i de bu evde yazmış. Evde yazarın notlarını, özel mektuplarını, kitaplarını ve fotoğraflarını inceleyebilirsiniz.



William Shakespeare'in Evi/ İngiltere

26 Nisan 1564'te Stratford-upon- Avon'da doğan William Shakespeare, dünya tarihinin en büyük şair ve tiyatro yazarlarından biri. Dünya edebiyat tarihini değiştiren Shakespeare, İngiliz Rönesansı olarak adlandırılan döneme ve İngiliz tiyatro tarihine damgasını vurmuştur. Stratford- upon-Avon Kanalı'nın kenarındaki küçük kasaba tarihi dokusunu hala kaybetmemiş. Ahşap evlerin ve limon ağaçlarının çevrelediği kasabada zamanda yolculuk yapmış gibi hissedeceksiniz.





Jane Austen'ın Chawton Evi/ İngiltere

19. yüzyılın ilk yarısında Jane Austen'ın ailesiyle birlikte yaşadığı Chawton Evi şu anda bir müze olarak kullanılıyor. Mütevazı bir kır evi olan Chawton, Jane Austen'ın aile hayatıyla ilgili önemli bilgileri yansıtıyor. Modern İngiliz Edebiyatı klasiklerinden Gurur ve Önyargı, Emma gibi kitapların yazarı Jane Austen, Oxford'da okumuş. Fakat Austen'a ilk eğitimi veren kişi köy papazı olan babası.



Tevfik Fikret'in Evi/ İstanbul

Tevfik Fikret'in 1906-1915 yılları yaşadığı ev şu anda Aşiyan Tevfik Fikret Müzesi olarak ziyaret edilebilmektedir. 1945 yılında Edebiyat-ı Cedide Müzesi olarak açılan müzede Tevfik Fikret'in özel eşyalarının yanı sıra naaşı da bulunmaktadır. Tevfik Fikret evinin çizimlerini kendi yapmıştır. Bölgeye "yuva" anlamına gelen "Aşiyan" adını da Tevfik Fikret vermiştir.



Mark Twain Evi/ ABD

Mark Twain'in anne babasının yerleştiği ev, Mark Twain'e göre hayatının en güzel ve en verimli yıllarını yaşadığı yermiş. Yaşamı boyunca eviyle güçlü bir bağ kurmuş olan Mark Twain'e göre evi, huzurlu aile hayatını hissebileceği ender yerlerden biri. Zamanda yolculuk yapacağınız bu ziyaret sırasında Amerika'nın Yaldızlı Çağ denilen dönemine tanık olabilirsiniz.