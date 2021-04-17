Bu uygulamalarla toplu tasımayı etkın kullanın

Günümüzde en değerli şeylerden biri de zaman... Vaktin nakit olduğu bu çağda otobüs durağı ararken ya da otobüs duraklarında harcayacak zamanımız yok. Akıllı teknolojilerin sunduğu olanaklar içinde toplu taşımayı kolaylaştıran pek çok uygulama var. Bu uygulamalar, otobüs, tren, metro gibi araçların güzergahlarını, araçların hareket saatlerini ve hangi durağa kaç dakikada geleceğini gösteriyor. Bu bilgilerle gününüzü planlamak ise size düşüyor...



Moovit

HUAWEI'NİN de ortağı olan Moovit'in uygulaması 106 ülkede 3200 şehirde milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Moovit tren, metro, otobüs, tramvay, vapur ya da metro gibi pek çok ulaşım aracının geliş ve varış saatlerini öğrenmenizi sağlıyor. Uygulama sayesinde canlı navigasyon ile gitmek istediğiniz konuma kolayca gidebiliyorsunuz. Uygulamayı iOS ve Android cihazınıza indirebilirsiniz.



Yelp

KAFE ve restoranların kapalı olduğu pandemi döneminde öne çıkan uygulama, bulunduğunuz konuma en yakın, en iyi yerel işletmeleri keşfetmenizi sağlıyor. İşletmeler için yazılmış 100 milyon görüşü de barındıran uygulama, işletmelerin fotoğraflarını görmeye ve mönülerine ulaşmanıza da olanak tanıyor. Filtreleme sayesinde, bulunduğunuz semte ve fiyata göre arama yapabiliyorsunuz. Uygulamayı iOS ve Android cihazınıza indirebilirsiniz.



Citymapper

DÜNYADA 30'dan fazla şehirde faaliyet gösteren Citymapper, İstanbul ile Türkiye pazarına giriş yapmış bulunuyor. Citymapper, toplu taşıma araçlarının yanı sıra taksi ve Uber gibi özel ulaşım alternatiflerinin bilgilerine de erişmeyi sağlıyor. Kapsamlı minibüs ve dolmuş haritalarının da yer aldığı uygulama çevrimdışı hizmet de sunuyor. Uygulama sayesinde bisiklet rotalarına da ulaşabiliyorsunuz. Citymapper geçmiş dönemlerde App Store'daki en iyi uygulamalar arasında bulunuyordu. Uygulamayı Android cihazlarda da kullanabilirsiniz.



Mobiett

İSTANBUL'DA kullanılan Mobiett uygulaması otobüsün konumunu, duraktan geçen hat bilgilerini ve otobüsün ne zaman durağa varacağını öğrenmeyi sağlıyor. Durakta bekliyorum butonuyla şoföre bilgi verme özelliğinin olması engelli bireyler için avantaj sağlıyor. Uygulamayı iOS ve Android cihazınıza indirebilirsiniz.



Yandex Maps

YANDEX Maps uygulaması, toplu taşıma araçlarının durağa geliş zamanı hakkında bilgi veriyor. Bunun yanı sıra güncel trafik kazaları, yol gelişmeleri gibi bilgilere de ulaşmanızı sağlıyor. Kurumların iletişim bilgileri, kullanıcı yorumları gibi bilgilere de ulaşılabiliyor. Uygulamayı iOS ve Android cihazınıza indirebilirsiniz.