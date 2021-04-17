Dünyayı 22 bin plastik posetten kurtarabilirsiniz

Büyükannelerimizin, büyükbabalarımızın kullandığı çevre dostu pazar filesi yıllar sonra geri dönüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019'da naylon poşete karşı açtığı savaş toplumda bilinç seviyesini güçlendirdi. Nostaljik ip örgüsü fileler, pazarda alışveriş yapan bilinçli vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandı. Çevreye duyarlılığı ile ön plana çıkan 'Z Kuşağı' da naylon poşete "Hayır" dedi. Gençler, alışverişlerinde mümkün olduğu kadar naylon poşet kullanmama yönünde davranışlar geliştirmeye başladı. Market ve bakkal gibi işyerlerinde ise mal çeşitliliğine sağlıklı örme ip fileleri eklendi.



PLASTİK KABUSU

Pamuk veya naylon iplerden örülen filelerin son derece ucuz ve kullanışlı olduğunu belirten gençler, "Her geçen gün dünyamızda çevre ve doğa felaketleri artıyor. Okyanuslar plastik atıklar ve poşetlerle dolu. O kadar vahim bir tablo ile karşı karşıyayız ki okyanusların ortasında akıntılarla sürüklenen plastiklerden adacıklar oluşmuş. Balıkların midesinden bile minik plastik parçacıklar çıkıyor. Eko sitem içindeki döngü insanoğlunun da hayatın tehdit ediyor. Atık plastik kabusundan bir an önce kurtulmalıyız. Kullanım alanı fazla ve geri dönüşüm maliyetleri de yüksek olduğu için sürekli olarak yeniden üretiliyorlar. Sonuçta doğada çöp olarak birikiyor ve yok olmaları en az 400 yıl sürüyor" şeklinde konuştular.

DUYARLI DOKUNUŞLAR

Doğa ve çevreye duyarlı dokunuşlar yapabiliriz. 'Bir kişiden ne olur?' demeyin. Birlikten kuvvet doğar. Çevreye karşı toplum bilincinin yükselmesine birey olarak kendimizden ve çekirdek ailemizden başlayabiliriz. Bakın rakamlar ne söylüyor. Türkiye'de, 5 kişiden biri naylon poşet yerine alışverişlerinde bez torba kullansa, ülkemiz 31 milyar 46 milyon 400 bin naylon poşetten kurtulacak. Bez torba veya file kullanmak, kişi başına haftada 6, ayda 24, yılda 288, yaşam boyunca ise 22 bin 176 plastik poşeti kullanmamızı engelliyor. İlginç değil mi?

NADİR UYSAL (ÖZEL)