‘İzmir benim sığınağım’

İzmirli ünlü şarkıcı Gökhan Akar, İzmir depreminde hemen depremzedelerin yanına koştu. Onların hikayelerini dinleyerek acılarına ortak olmaya çalıştı. Çadırkentte geçirdiği bu duygu dolu anlarda satırlara dökülüveren sözler ise bir şarkı oldu. Elif ve Ayda bebeğin yaşadıklarından etkilenerek yazdığı İzmir şarkısı büyük beğeni topladı. Akar bu şarkıdan ve şarkının bulunduğu albümden elde ettiği geliri yine çocuklara bağışlamak istiyor. Hem de kendi elleriyle onların hayatlarına dokunarak sunmak istiyor desteğini... Akar, Yeni Asır'a verdiği özel röportajında kendisi ve yazdığı İzmir şarkısı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. ● Müziğe nasıl başladınız? 6 yaşlarımda ilkokula yeni başladığım dönemlerdi. Babamın orkestrasında kullanılan müzik aletleri evimizin bir köşesinde duruyordu ve ben içlerinden piyanoyu seçtim. Büyüdüm ve müzik hayatımın tam ortasına yerleşti. Konservatuardan ve master eğitiminden sonra bir süre Amerika' da Los Angeles ve New York'ta yaşadım. Müzik hep benimleydi. ● Hem enstrüman hem de ses sanatçısı olarak çalarken mi söylerken mi eğleniyorsunuz? İkisinin de yeri ayrı . Her ikisini de çok seviyorum ancak söylerken çok daha fazla eğleniyorum özellikle sahnede. ● Albümleriniz arasında "gözbebeğim" dediğiniz hangisi? Hepsinin ayrı bir yeri ve tadı var ayrılmaz ancak "Hangisi mutlu etti?" derseniz. Milyonların diline pelesenk olan şarkım "Aşktan Ötesi"



AYDA VE ELİF İÇİN

● Depremle ilgili şarkıyı neden, nerde yazdınız? İzmir depreminden sonra depremzede çadırlarını ziyaret ettiğim 3 gün içerisinde hayata dair çok şey gördüm ve öğrendim. Yaşanan dramlardan çok etkilendim. Ayda ve Elif bebeğin hikayesi beni derinden sarstı ve şarkıyı çadırkentte yazdım... ● Depremde yazdığınız İzmir şarkınızın gelirini bağışladığınız doğru mu ? Bana bu şarkıyı yazdıran küçük çocukların ve acı çeken bebeklerin mutluluğu için Kızılay ile birlikte projelendirerek tüm albüm gelirini belki Suriye sınırı belki de Afrika'da kimsesiz çocukların yaşadığı kamplara gidip bizzat kendim dokunarak ve o hali yaşayarak bağışlamak istiyorum... ● İzmirli bir sanatçı olarak İzmir sizin için ne ifade ediyor? İzmir; hayallerimin sokaklarında gezdiği, kalbimin attığı, beni ben yapan ve ruhumu özgür kılan şehir... İstanbul'daki savaştan yorulduğumda kaçtığım, sığınağım... ● İzmir'de en sevdiğiniz yer, yiyecek ve davranış nedir? Alsancak, Kordon ve Pasaport en sevdiğim yerler. Kumru, boyoz ve izmir bombası vazgeçilmezim. İzmir'e gelen herkes izmirli olur nereden geldiğini ve eski davranışlarını unutur ve özgür ruhlu bir İzmirliye dönüşür buna başka bir yerde rastlamak zordur... ● Yeni albüm geliyor mu ? Aşktan Ötesi, Koyver, Felsefe, Sus, Aşk Adam Seçer, Selametle, Ex, İzmir vs gibi bir çok projemiz yayınlandı ve müzikseverlerin lütfuyla listelerde üst sıralarda yer aldı. Bu bize her gün yeni bir şarkı için şevk veriyor. Şimdi o şevk ve heyecanla İzmir şarkımızdan sonra Ruh Eşi 2 isimli albümümüz yayında olacak. Umarım o da sevilir ve kalplerdeki yerini alır.



SEVGİYLE BULUŞMUŞUZ

Hayranlarınıza ne söylemek istersiniz? KOCAMAN bir teşekkür ediyorum beni bu günlere kadar taşıdıkları ve şarkılarıma gönül vererek beni yaşattıkları için. Ben ne yazdıysam ne söylediysem birlikte hissettik, aşık olduk, sevdik, ağladık. İyi ki varlar ve iyi ki bu kirli yeryüzünde temiz bir sevgiyle buluşmuşuz...



Melih DEMİRTAŞ