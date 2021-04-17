Kalbini kırıp gidenlere teşekkür etti

İzmirli solist ve müzik eğitmeni Müge Ökten'in, söz ve müziği kendisine ait olan "Geceler Bana Kara" şarkısının klibi yayınlanmaya başladı. Murat Kankılıç prodüktörlüğünde Dark'n Dark Music Yapım şirketinden çıkan parçanın aranjesi Gökhan Doğanay Pars'a ait. Klibin çekimi ise Enes Bilal Taşçı yönetmenliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu çalışmasını diğerlerinden biraz daha ayrı tuttuğunu söyleyen Ökten, "2010'da çıkardığım 'Mügemmel' albümümden sonra tekrardan söz ve müziği bana ait olan bir parçayla gündeme gelmek istedim. Bugüne kadar duygusal hayatımda kazanmış olduğum tecrübelerden yola çıkarak ve yaşamış olduğum duygusal yıkımların bazılarından etkilenerek yazdım bu şarkıyı. Kalbimi kırıp giden biri ya da birilerinin arkasından, artık ayakları yere basan, her şeyi sineye çeken, yaşadıklarından ders çıkaran bir kadının söylediği sözler. İyi ki de hayatıma girip dokunmuşlar. Kendilerine teşekkür ederim. Belki de onlarla yaşadıklarım olmasaydı, bu kadar güzel şarkı sözleri yazamazdım" yorumunu yaptı.

TRAP ALTYAPI

Müzik camiasındaki gündemi takip eden biri olduğunu ifade eden deneyimli şarkıcı, "Pop ve arabesk sözleri birleştirip, trap altyapıyla hazırladığım bir parça oldu. Hem pandemi döneminde yapılmış olması hem de benim duygularımı, hayatımı ve kalbimi anlatan bir şarkı olması nedeniyle özel bir çalışma ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

KORONA KARDEŞ

Pandemi nedeniyle müzik sektörünün çok fazla etkilendiğini ve yara aldığını da belirten Müge Ökten, "Ben şarkı söylemenin dışında müzik öğretmeni de olduğum için bu süreçte online piyano ve keman dersleri verdim. Uzaktan eğitimin çok verimli olduğunu düşünmesem de imkanlar doğrultusunda hareket etmek zorundayız. Bu dönemi anlatan 'Korona Kardeş' adlı bir çocuk şarkısı yaptım. Çünkü çocuklar koronaya karşı çok büyük empati duyup korktular. Virüsü ve içinde bulunduğumuz durumu onlara nasıl iyi anlatabiliriz düşüncesiyle hazırladım bu parçayı" dedi.

ERCAN AKGÜN