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Haberler Cumartesi Zıncır kemerlerle havalı ve punk bir tarz

Zıncır kemerlerle havalı ve punk bir tarz

Zıncır kemerlerle havalı ve punk bir tarz

17.4.2021

Son zamanların yükselen trendi: Zincir kemerler! Bu zincirli kemerlerin deri ile, taşlarla ve hatta deniz kabuklarıyla süslenmiş havalı ve çok sayıda şaşırtıcı vintage tasarımları var. Trend tam olarak yeni bir trend değil aslında. Büyük ölçüde 90'larda canlanmaya başladı. Çok havalı ve punk bir tarz olduğundan tekrar devreye girmesi çok da şaşırtıcı değil. Tabi ki bu aksesuarı basit bir kemer olarak değil de çeşitli kıyafetlerinizle kullanabileceğiniz bir takı gibi düşünün. Dünyanın her yerinden kadınların da radarına giren kemerler öyle çok sevildi ki, 7/24 herkesin üstünde görmeniz mümkün.

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