Balenciaga ve Gucci’den moda deneyi

Moda dünyasının daha önce görmediği bir kodlar buluşması. Alessandro Michele, Gucci'nin 100. yılında, Balenciaga ile bir moda deneyi yaptı.

Gucci, 100. yılında, bağlı olduğu Kering grubundan bir başka 'çok konuşturan moda evi' Balenciaga etkisiyle bir koleksiyon sunmuş oldu. Bu bir iş birliği değil, kapsül koleksiyon hiç değil. Gucci ve Balenciaga temalı yeni 'Moda Hackerı' akımını gözler önüne sermiş oldu.

Markanın popülerliğini kaybetmeyen monogramı, Balenciaga renk ve kalıplarını donatıyor. Aria koleksiyonunda kimine göre göz yoran kimine göre dahice bir 'hacking' diye adlandırılan uygulama: çift monogram. Gucci yaklaşımı; tasarımlar, koleksiyonlar ve markalar üstü bir konumlandırmayla belki de yeni bir anlayışı başlatıyor.