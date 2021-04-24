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Haberler Cumartesi Dekolteler bele indi

Dekolteler bele indi

Dekolteler bele indi

24.4.2021

Günlük yaşantımızda dekolte kullanmaya oldukça alıştık. Cut out elbiseler, alışılmadık dekolteleri ile dikkat çekiyor. Genelde pencere dekoltesi olarak adlandırılan cut out elbiseler bu yaz moda dünyasında yükselen trendlerden!

Son olarak ayakabılarda gördüğümüz bu trend şimdi elbiselerden başlayarak diğer sırt dekolteli kıyafetlerimize kadar yansıyor.

Sırt dekoltesinde, karın ve göğüs dekoltesinde, bel kısımlarının yan taraflarında delikler ve şeritler olarak yapılan bu dekolte ile önümüzdeki sezonda bol bol karşılaşağız.

Bu elbiseleri seçerken neredeyse dikkat etmeniz gereken tek şey var. O da dekoltenin doğru yerde olup olmadığı. Üzerinize uygun olmayan dekolteler vücudunuzu çirkin göstermenin yanı sıra elbisenin emanet gibi durmasına neden olacaktır.

FULYA TANYOL

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