Sadece okul değil hayatın ta kendisi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Mehmet Suphi Egemen İlkokulu bahçesinde hayata geçen Hayat Oyunu Projesi ile öğrenciler deneyimleyip, yaşayarak öğreniyor. Çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlayan bu öğrenme modeli okulu sevdirmeyi amaçlıyor.

Mehmet Suphi Egemen İlkokulu, Hayat Oyunu Projesiyle çocuklara tarımı sevdirdiği için Türkiye'de yeşil bayrak almaya aday ilkokul olarak belirlendi. Projenin 3,5 yıldır devam ettiğini belirten Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Müdürü Evra Seda Satan, proje kapsamında 5 farklı açık hava sınıfının bulunduğunu açıkladı.

SİNEK KOVUCU SPREY

İlk sınıfın hobi bahçesi olduğunu ve öğrencilerin toprakta tarım yapmayı öğrendiğini vurgulayan Satan, "Hobi bahçemizde 5 çeşit tıbbi aromatik bitkiler var. Lavanta, lavantın, mercan köşk, kekik, biberiye. Çocuklarımız bu bitkileri kendi elleriyle dikip hasat zamanında hasat edip farklı ürünlere çeviriyorlar. Her türlü ürünü farklı amaçlarda kullanıyoruz. Bitki çayları yapıyoruz. Kışın içiyoruz. Mum, oda parfümü, sinek kovalayıcı spreyler yapıyoruz. Örneğin sinek kovucu spreylerimizi Afrika'dan sinekle mücadele eden kardeşlerimize gönderdik Somali ve Sudan'a" diye konuştu.

TOPRAKSIZ TARIM

Hobi bahçesinin yanında bulunan serada topraksız tarımın bulunduğunu ifade eden Satan, "Sıfır enerji ile üretim yaptığımız seramız var. Seramız güneş enerji paneli ve rüzgar tribünüyle kendi elektriğini üretiyor. Artı seramızın etrafına döşediğimiz yağmur oluklarıyla biz yağmur hasadı yapıyoruz. Böylece doğadan almadan üretim yapıyoruz çocuklarla birlikte. Seramızın karşısında satranç sınıfımız var. Satrançta çocuklar zekalarını geliştiriyorlar. Onun karşısında hayvanat bahçemiz var. Burada horozlarımız ve tavuklarımız var. Geçtiğimiz yıllarda tavşanlarımız da vardı, pandemi sürecinde belediyeye verdik" dedi.

8 FARKLI MESLEK

Hayat sokağında 8 farklı dükkanın yer aldığını kaydeden Satan, "Bu 8 farklı dükkanda çocuklar 4 duvar arasında öğrendiği her türlü teorik bilgiyi uygulama fırsatı buluyorlar. Hastanede ilk yardım bilgilerini öğreniyorlar. Terzide kostüm tasarlıyorlar. Aynı zamanda metre ve santimetreyi kullanmış oluyorlar. Manavda teraziyi, litreyi öğreniyorlar. C vitamini etkinliği düzenleyerek hem eğleniyoruz hem de sağlıklı beslenmeyi öğreniyoruz. Her dükkanının işlevini öğrenmiş oluyor, aynı zamanda sosyal rolleri öğreniyorlar. Trafik kavramını öğreniyorlar. Tabi şehrin merkezinde bir okul olduğumuz için çocukların bu denli sokağa çıkıp hayatı öğrenebilmeleri çok zor. Biz bu bahçeyle hayatın küçük bir simülasyonunu yapmaya çalıştık. Hem çocukları teknolojiden uzak tutmaya çalışıyoruz. Hem de ezberci eğitimden uzaklaştırarak, yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Burada en büyük destekçimiz tabi ki öğretmenlerimiz" diye konuştu.

SOLUCAN GÜBRESİ

Bu yıl kompost çalışmasına başladıklarını açıklayan Satan, "Hayat Oyunu projemizi yıldan yıla geliştiriyoruz. Bu yıl kompost ekledik. Kompostta solucan besleyerek doğal yoldan gübre elde etmiş oluyorlar. Okulumuzda "Solucanıma her gün bir elma kabuğu" diye bir kampanya başlattık. Solucanlar sayesinde biz doğal gübre elde etmiş oluyoruz. Topraklı tarım yapacak alanımız kalmadığı için geri dönüşüm lastikleri kullanarak çocuklara alternatif dikim alanı yarattık. Geri dönüşüm anlamında okulumuza kazandığımız bu saksıları çocuklarımız da çok sevdiler" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK/ NERMİN UÇTU