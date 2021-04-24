Şampiyon şefin sanat mutfağı

Pasta şefi olan babası Yaşar Altun'un yolundan giderek henüz 7 yaşında mutfağa ilk adımını atan 35 yaşındaki İbrahim Altun, 16 yaşına geldiğinde Fethiye'de ultra lüks bir otelde mesleğe başladı. Ünlü duayen şef Halil İbrahim Çengel'in yanında 5 yıl boyunca aşçılığın inceliklerini öğrenen Altun, turizm bölgelerindeki otellerde şef olarak çalışarak kendini geliştirdi. Aşçılığın yanında pastacılığa da ilgi duyan Altun, ünlü Fransız Şef François Arnord'dan pastacılık eğitimi aldı. Geleneksel Türk tatlılarını modernize tasarımla sunan, şeker hamuru, katı yağ, pudra şekeri ve çikolatadan yaptığı dekorlarla mutfağın sanatsal yönünü de öne çıkaran Altun, göz kamaştıran tasarımlarıyla Türkiye Aşçılık Milli Takımı'na kadar yükseldi. Bireysel ve milli takımla birlikte kupa ve madalyalar kazanan Altun, TAFED Başkanı Zeki Açıköz'ün desteğiyle Milli Takımlar Direktörü Ozan Güngör'ün gözetiminde 10 kişilik ekip arkadaşlarıyla 2022 Lüksemburg Aşçılık Dünya Kupası'na ve 2024'teki Almanya Aşçılık Olimpiyatları'na hazırlanıyor.



BABAMDAN ÖĞRENDİM

Aşçılığa olan merakının babasından geldiğini belirten Altun, Yeni Asır'a hedeflerini anlattı. 20 yıldır aşçılık ve pastacılık sektörünün içerisinde olduğunu dile getiren Altun, "Mutfak ile çok küçük yaşlarda babam sayesinde tanıştım. Bir pasta şefi olan babamın çalıştığı otellerde mutfağın kokusunu içime çektim ve babam gibi ben de bu pastacılık mesleğini yapacağım dedim. Türkiye'nin bütün turizm bölgelerinde çalışarak kendimi geliştirdim. Aşçılığın her yönünü seviyorum. Mutfakta beni daha çok cezbeden mutfağın sanatsal yönü. Mesela şeker hamurundan, katı yağlardan, pudra şekerinden (pastilaj) ve en çok da çikolatadan dekorlar yapıyorum. Aşçılığın yanında heykeltıraş gibi lezzetli heykeller ortaya çıkarmak hoşuma gidiyor" dedi.



ÇİKOLATA TUTKUSU

Çikolatayı bir tutku olarak gördüğünü ifade eden Altun, "Çikolata öyle bir şey ki beni kendisine hayran bırakıyor.. Çikolata ile yaptığım sanatsal çalışmalarla Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun (TAFED) her yıl Türkiye'nin farklı illerinde düzenlemiş olduğu gastronomi ve mutfak sanatları yarışmalarına katılarak altın, gümüş madalyalar ve klasman birincilikleri alarak derecelere girdim. Bu sayede Türkiye Aşçılar Milli Takımına seçildim. Bu benim için çok gurur verici bir şey" dedi. Meslekte yaratıcılığın çok önemli olduğunu vurgulayan Altun, şunları söyledi: "Hayal gücünüzün geniş olması ve sabırlı olmanız gerek. Bunların hepsini ortaya koyduğunuzda güzel işler çıkarırsınız"



HEDEFİ REKOR KIRMAK

Altun hedefinin rekorlar kitabına girmek olduğunun altını çizerek, "Ülkemize bu alanda bir Guinness dünya rekoru kazandırmak istiyorum. Tabi bunun için çok fazla çikolata gerekiyor. Bu yüzden ülkemizin çikolata fabrikalarından destek bekliyorum. Gerekli destek gelirse birçok guinness rekoru getirebilirim" ifadelerini kullandı.



Kazım YÖRÜKCE