Susatmıyor tok tutuyor

Manisa'nın coğrafi işaret tescilli lezzeti taban simidi, Ramazan ayında sahur sofralarının olmazsa olmazı. Manisa'daki fırınlarda 100 sene önceki yöntemin kullanıldığı yöresel lezzetin yapımına iftardan sonra başlanıyor ve sahur vaktine kadar devam ediyor. Önceki yıllarda çocuk ve gençlerin, sahur vaktine doğru sokak sokak gezerek sattığı taban simidi, bu yıl korona virüs nedeniyle yalnızca fırınlardan satın alınabiliyor. İçinde tuz ve şeker bulunmayan, susatmayan özelliğe sahip 45 gram ağırlığındaki taban simidi 2 liradan satılıyor.

ONSUZ SAHUR YAPILMAZ

Manisa taban simidine coğrafi işaret alan Manisa Simit Dünyası İşletme sahibi Ruşan Gültekin, "Bu Ramazan'da taban simidimizi çıkarmaya yine başladık. Manisa'da bir gelenektir taban simidi. Tüm fırınlarda çıkar. Nohut mayasından yapılan bu simit susatmadığı için özellikle sahurun gözdesi. Pandemi döneminde bile insanlar evinden çıkıp gelip alıyorlar. Taban simitsiz sahur yapılmaz, insanlar da bu geleneği devam ettiriyorlar hala" dedi.

SU, UN VE NOHUT MAYASI

Taban simidini diğerlerinden ayıran ve aynı zamanda coğrafi işaret almasını sağlayan unsurun Manisa kır nohudu olduğunu kaydeden Gültekin, "Manisa merkezde sıcakta yetişen kır nohudu ve doğal gerçek nohut mayasından yapılması bu simidin özelliği. Biz bu doğallığı koruyup 100 sene öncesi nasıl yapılmışsa aynı şekilde yapmaya çalışıyoruz. kaliteyi koruyup yapmaya devam ediyoruz. O standardı 2018 yılında biz Celal Bayar Üniversitesi'nde tamamladık. 2018'in son aylarında da Manisa'ya coğrafi işaretini kazandırmış olduk. Şu anda Manisa'nın tescilli simidi Taban Simidi. İçinde sadece un, su ve nohut mayası var" dedi.

NESİLDEN NESİLE AKTARILMALI

TABAN simidinin kendisi için çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden vatandaşlardan Sözer Vurgun, "Taban simidi Manisa için kültürel bir gelenek. Nesilden nesile aktarılması gerekiyor. Bizim çocukluğumuz da ki en güzel anılardan biri büyüklerimiz bize her bayram taban simidi yapardı. Çocuğuma da bu kültürü aktarmaya çalışıyorum. Manisa UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirasında mesir macunuyla yer alıyorsa aynı şekilde taban simidi de aldığı coğrafi işaretle Manisa'yı ülkemizde ve dünyada sembolize eden bir besindir" diye konuştu.

■ CÜNEYT HASÇELİK