Travmayı atlattılar dünya starı oldular

RITA HAYWORD

HOLLYWOOD'UN efsanevi yıldızı, ergenlik öncesi babasından şiddet gördü ve sokağa atıldı. Küçük yaşta kötü günler geçiren sanatçı, yaşadıklarının normal olmadığını fark ettiğinde bir yapımcı tarafından keşfedildi. Rita, olağanüstü güzelliği ve oyunculuk zekasıyla acılarını geride bıraktı.



OPRAH WINFREY

ŞOV dünyasının bir numaralı starı ve oyuncu Oprah Winfrey, genç bir kızken güvendiği bir arkadaşının zorbalıkla kendisinden faydalanmasıyla yıkıldı. Acı ve nefretin izlerini hayatın gülmecesine katarak silen siyahi yıldız, TV tarihinin en çok izlenen talk show programının sahibi oldu.



MADONNA

POPUN kraliçesi, 19'unda New York'ta bir inşaatın çatısında şiddete ve tacize uğradığını dile getirdi. O zamanlar kendisini suçlayan ve uzun süre bunalım geçiren sanatçı, ailesinin ve yakınlarının desteğiyle sorunlarını aştı. Ardından şarkıları ve sahne şovlarıyla dünyanın sevgisini kazandı.



TERI HATCHER

ÜNLÜ aktris, çocukluğunda defalarca amca şiddeti yaşadı. Kendisine güvenip de başına gelenleri anlattığında amcası 14 yıl hapis cezası aldı. Bu travma güzel oyuncunun ruh sağlığını alt üst etti. Ama o psikolojik desteklerle kabuslarına son vererek yeni bir yol çizdi.



QUEEN LATIFAH

KÜÇÜKKEN bakıcısı tarafından istismar edildiğini 20'lerinden sonra açıklayan sempatik sanatçı, o günlerin ruhunda açtığı yarayı sarmak için uzun süre terapi gördü. En çok sahne adı olan Amerikalı rapçi ve aktris, kendini dünyaya kabul ettirmeyi başardı.



ASHLEY JUDD

ABD'li oyuncu otobiyografi kitabında, ilk gençlik yıllarını yaşadığı yerde istismara ve şiddete boyun eğmek zorunda kaldığını anlattı. 16 yaşındayken bile bunun sürdüğünü söyleyen güzel yıldızın, kariyerinde iyi bir noktaya gelebilmek için güvensizlik duygusuyla savaşması gerekti.



LADY GAGA

İTALYAN baba ve Yunan bir annenin kızı olan ABD'li yıldız, çocukluğunda sıra dışı imajı ve sadece müziğe ilgisiyle tepki gördü. Akranlarıyla kıyaslanıp horlanan Gaga, 19 yaşında bir müzik yapımcısının istismarına maruz kaldı. 2013'te çıkardığı Artpop albümündeki 'Swine' şarkısında bu olayı anlattı.



TORI AMOS

ÜNE kavuştuktan sonra, 21 yaşında tacize uğradığını açıklayan ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Tori Amos, 'Me and Gun' şarkısını bu olayı dile getirmek için yazdı. Yıllarca o korkunç anları hafızasından silemeyen hüznün kraliçesi, sanatındaki üretkenliği sayesinde dünyayla barıştı.



GABRIELLE UNION

20 yaşındayken, çalıştığı ayakkabı mağazasının diğer şubesinde görevli bir işçinin tacizine uğrayan oyuncu ve şarkıcı, yaşadığı travmayı atlatabilmek için yardım aldı. Kendisini kurban gibi görerek ve suçluluk hissederek hayallerini engellediğini kavradığında, kariyerinin önü açıldı.