Anadolu’nun en heybetli zirveleri

CILO DAĞI, HAKKARİ (4134 METRE)

AĞRI Dağı'nın ardından Türkiye'de ikinci yüksek dağ olma özelliği Cilo Dağı'nda bulunuyor. Yılın 12 ayı boyunca erimeyen karlarla kaplı olan Cilo Dağı Güneydoğu Toros Dağları'nın en doğuda kalan parçası olarak biliniyor. 4.135 metre yüksekliğindeki bu dağın en önemli zirvelerinin adı ise Uludoruk, Suppa Durek, Kisara ile Köşedireği Dağı olarak adlandırılıyor. Cilo Dağı'na ilk tırmanışın 1931 senesinde Ludwig Krenek ile Ludwig Sperlich ile birlikte yapıldığı biliniyor.



AĞRI DAĞI, AĞRI (5137 METRE)

Ağrı Dağı Türkiye'nin en yüksek dağı olarak öne çıkıyor. Bu kadar heybetli oluşunun yanı sıra Nuh'un gemisinin bu dağ üzerinde oluşuna dair efsanelerle ünü ülke sınırlarını aşıyor. Kaydi bilgilere göre bu efsanevi dağa ilk tırmanan kişi Frederik Von Parat adlı bir dağcı. Toplam 5.137 metrelik bir yüksekliğe sahip olan dağ Büyük Ağrı ile Küçük Ağrı olmak üzere iki farklı dağdan oluşuyor. Yılın 12 ayı boyunca karların erimediği Ağrı Dağı'nın zirvesi ise buzul ile kaplı. Bir diğer ismi Ararat olan bu heybetli dağ öyle büyük ki havanın açık olduğu dönemlerde Azerbaycan, İran ve Ermenistan topraklarından bile çıplak gözle görülebiliyor.



MERCAN DAĞLARI, ERZİNCAN (3752 METRE)

Geçmişteki ismi Munzur olan Mercan Dağları, eşsiz bir doğal zenginliğe sahip. Burada binbir çeşit bitki ile çiçekleri görebilir, meşe ormanları arasında yaşayan yabani hayvanlara rastlayabilirsiniz. Bunların yanında yılın büyük çoğunluğunu karlar altında geçiren Mercan Dağları'nda buzul gölleri, dereler, yaylalarla alabalık gölleri de mevcut. Kendisinin geçmişteki adıyla aynı ismi taşıyan Munzur Nehri de buradan akıyor. Çeşitli şelaleler ile birleşerek akan Munzur Nehri mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisi. Munzur Vadisi Milli Parkı doğa severleri yılın 12 ayı ağırlıyor.



KIZILKAYA DAĞI, NİĞDE (3794 METRE

Konum olarak Niğde, Kayseri ile Adana il sınırları arasında Kızılkaya Dağı yer alıyor. 3.767 metrelik yüksekliği ile Toros Dağları'nın en yükseği olarak biliniyor. Geçmişteki bilgilere göre Demirkazık zirvesi Toroslar'ın en yüksek zirvesi olarak biliniyorken son dönemde yapılan araştırmalar sonucunda Demirkazık'ın bu unvanı Kızılkaya Dağı'na bıraktığı görülüyor. En popüler rota olması sebebiyle Emli Vadisi'nde çok sayıda dağcıyla karşılaşmak mümkün.



SÜPHAN DAĞI, BİTLİS (4058 METRE

Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olma özelliğini elinde bulunduruyor. Rakım olarak 4.058 metrelik bir ölçüye sahip olan Süphan Dağı birbirinden zengin doğal kaynak sularına ev sahipliği yapıyor. Süphan Dağı'nın zirvesinde okyanusların sahip olduğu mavilikte bir adet de krater gölü mevcut. Bu krater gölü aynı zamanda fazlasıyla derin olmasıyla da ünlü bir doğa harikası. Yalnızca bir doğa harikası olmakla kalmayıp zirvesinde 40 adet şehit mezarını da barındırıyor. Dağa tırmanmak isteyenler için en elverişli tarihlerin yaz aylarıyla birlikte Eylül ayı olduğu söylenebilir.



ERCİYES DAĞI, KAYSERİ (3916 METRE

Yılın her döneminde karlarla örtülü olan bu dağın dumanlı görüntüsü özellikle Kapadokya'ya giden turistlerin aklını başından alıyor. Dünyanın 3. zaman döneminde lav püskürten bu dağ günümüzde sönmüş bir volkan olarak varlığını sürdürüyor. Dağ çevresinin aktif volkan olduğu zamanlarda denizlerle kaplı olduğu da sahip olunan veriler arasında yer alıyor. Bu kadar doğal güzelliğinin yanı sıra efsanelere de konu olan Erciyes Dağı Sarı Göl adlı bir efsanenin de baş kahramanı olarak dikkat çekiyor. Efsaneye göre Romalıların altınla dolu olan kervanı bu göl üzerinden geçmiş ve o zamandan beri de dağ üzerindeki göle Sarı Göl ismi verilmiş.