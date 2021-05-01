Cumartesi resim atölyeleri çevrimiçi

BUGÜN&NBSP;ÇÖP ADAM RESMİ



"ÇÖP Adam bile Çizemem!" cümlesinin ilham kaynağı olduğu atölyede "Çöp Adam", "Çöp Kadın", "Çöp Çocuk" ve "Çöp Hayvan" benzeri çizim çalışmaları farklı bir bakış açısıyla gerçekleşecek.

MALZEMELER:

Kağıt, boya (kuru, keçeli, pastel)



Yüz Boyama ve Beden Resim

İNSANLAR taş devrinde günümüze kadar farklı sebeplerle yüzlerini boyamışlar. Bu aktivitede aile bireyleri birbirlerine modellik yaparak çok eğlenceli ve farklı bir deneyim kazanıyor. Evde hazırlanan yüz boyaları ile aile bireyleri ve çocuklar kendi yüzlerini kullanarak resimler yapabilecekler. Resimler bitince temizlenmeden önce fotoğraflarını çekmeyi unutmayın.

MALZEMELER: Vücut losyonu, mısır nişastası, sıvı yağ, gıda boyası veya guaj boya, fırçalar



Gölgelerden Rengarenk Resimler

BU aktivitede bir ışık yardımı ile kağıdın üzerine yansıtılacak gölgeler istenilen renkler ve hayal gücü kullanılarak çok farklı resimlere dönüşüyor.

MALZEMELER: Gölgeler yaratmak için çeşitli hazır nesneler, karton, kağıt, kalem, boya (kuru, keçeli, pastel, guaj), ışık kaynağı



Tersten Resimler

BU atölye çalışmasında alışılagelmişin dışına çıkılarak resimler tersten yapılıyor ve sergileniyor. Bir masa yerine masanın tersini yani alt tarafını kullanarak yapılacak benzer çalışmalar ile çok farklı ve eğlenceli bir deneyim çocukları bekliyor.

MALZEMELER: Kağıt, kalem, boya(kuru, keçeli, pastel), bant, yastık



Cam Üzerine Resimler

BU aktivitede cam ve ayna gibi çok kaygan ve sert yüzeylere de uygun malzemelerle çok özel resim yapma deneyimleri gerçekleşiyor. Çocuklar hazır veya evde hazırlanabilecek boyalarla cam ve ayna üzerine farklı resimler yapma deneyimini keşfedecekler.

MALZEMELER: Sıvı bulaşık deterjanı, mısır nişastası/un, gıda boyası veya guaj boya, akrilik boya, beyaz tutkal, fırçalar