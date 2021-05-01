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Haberler Cumartesi Denim tulumlarla gençlik enerjisi

tulumlarla gençlik enerjisi

Denim tulumlarla gençlik enerjisi

1.5.2021

Jean detaylarıyla gençlik enerjisini yeniden ortaya çıkarıyor, çiçek desenleriyle bildiklerinizi unutturuyor. Bu sezon tulumlar hem sokakta hem iş yerlerinde karşımıza çıkıyor. Ne kombinleyeceğini düşünmek istemeyenler için çok iyi bir stil alternatifi. Tek parça giyerek şıklık sağlayabilirsiniz. Sadece bir aksesuar ekleyerek güzel görünmeniz mümkün. Biraz daha iddialı olmayı tercih ederseniz denim bir salopet tercih edebilirsiniz. Birçok markada karşımıza çıkan bu tulumlar özellikle ilkbaharda vazgeçilmez trendler arasına girdi!

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