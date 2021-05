İzmir’in yarım asırlık kasabı

Yemek yemek, insanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu en önemli olgudur. Yemek ile ilgili alışkanlıklar toplumdan topluma farklılıklar gösterir. Yemek kültürü, bir toplumu ve yaşam tarzını ifade şekillerinden biri. Yemek kültürü, sofraların etrafında birleşen insanları yakınlaştırır. Ortak bir dil konuşmalarını ve kültürlerin kaynaşmasını sağlar.



4 FARKLI ŞUBE

Bu hafta lezzet durağımız İzmir'de kasap denilince akla gelen, 1968 yılından itibaren etin kalitelisini, tazesini ve güzelini sunan yeniliklerin öncüsü İzmir'in meşhur kasabı, Yayla. Alsancak Meksika sokağında Kasım Özdemir tarafından kurulmuş, daha sonra 2. şube 1375 sokakta devam etmiş. Şimdi Mavişehir Atakent ve Çeşme Alaçatı Ilıca dörtyol kavşağında olmak üzere 4 şube ile hizmet veriyor. 1995 yılından itibaren Halil Özdemir ve Talip Özdemir kardeşler işe katılmış ve aile işletmesi olarak devam ediyor. Yayla Kasabı, 2007 yılında İzmir'de ilk dry aged (kuru dinlendirme) eti müşterilerinin beğenisine sunmuş. Kasım Özdemir işe çekirdekten Kars Sarıkamış'ta çırak olarak başlamış. 1995'de ilk şubeyi İzmir'de açmış. Şimdi ilerleyen zamanlarda kurumun işletmesine kendi yeğenleri geçiyor. 2. kuşaktan Furkan Özdemir Boğaziçi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nde okuyor. Başarı ve kalitelerinin sırrını sorduğumda Halil Özdemir "Eti bildiğimiz, iyi yerden alıyoruz. Kaliteyi aynı standartta sürdürülebilir olarak sunuyoruz. Eti akrabalarımız olan Özdemir Et'ten alıyoruz. Kemalpaşa'nın en özel danaları Yayla Kasabı için kesiliyor" demekte. Bu arada et alırken, et almadan önce etin yerli olup olmadığını öğrenmelisiniz. Etin dinlenmiş olması lezzetini artırır. Kaliteli etin rengi pembe olur. Eti aldıktan sonra buzdolabında 2-3 gün eti bekletmelisiniz. Pirzola, biftek, bonfile, şiş gibi ızgaralık etlerin yumuşak ve daha lezzetli olması için üzerine biraz zeytinyağı ve biraz soğan suyu sürüp, 2-3 saat kadar bekletiniz. Izgara yaparken eti fazla kurutmamaya özen göstermelisiniz.



HANGİ KIYMAYI ALMALI

Köftelik kıyma kaburga ve kol eti karıştırılıp hazırlanır. Kuzu etini seviyorsanız kuzu kaburga ilave edilebilir. Yemeklik kıyma; genellikle kol etinden tercih edilmelidir.



EGE VE AKDENİZ MUTFAĞI

Aynı zamanda Alsancak Sakız Restoran'ın işletmecisi Halil Özdemir, çocukluğundan itibaren etin içinde yetişmiş, eti bilen bu işi seven bir isim... Alsancak Sakız Restoran'da, unutulmuş lezzetleri gün yüzüne çıkartarak, farklı mutfak kültürlerini harmanlayarak (füzyon mutfak) modern mutfağı bize sunmaktadır. İzmir Kordon'da denizin kenarındaki tarihi binasında eşsiz, doyumsuz, enfes lezzetler eşliğinde gün batımını doyasıya yaşayabilirsiniz. Sakız Restoran'da Ege, Akdeniz ve Girit mutfağının örnekleri Muhteşem körfez manzarası eşliğinde lezzetli yerel tariflerin ve ödül kazanmış mutfağının tadına varıyorsunuz. Korona virüs tedbirleri kapsamında bu süreçte hizmetlerine ara vermek zorunda kalan restoran normalleşmeden sonra Akdeniz, Ege ve Girit Mutfağı'nın, balık ve deniz menülerinin tadına bakmak için şimdiden plan yapabilirsiniz. Lonely Planet turist rehberi kitabında İzmir /Türkiye bölümünde İzmir'in en iyi restoranı olarak değerlendirilen Sakız Alsancak Restoran Ege, Akdeniz ve Girit Mutfağı'nın kaliteli hizmet ve uluslararası tanıtım vizyonu ile faaliyet gösteriyor



Son söz; Başarılı marka yönetimi, güçlü markalar, güçlü marka ilişkilerinin temelidir. Marka, günü kurtarmak değil geleceği inşa etmektir. Yarım asır aynı kalite ve lezzette standardını koruyup sürdürebilir olmak markalaşmak büyük emek çaba disiplin gerektirir. Mutfak ve lezzet kültürümüze katkılar sunan Yayla Kasabı ailesine bu lezzet ve marka yolculuğunda başarılar diliyorum.