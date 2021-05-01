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Haberler Cumartesi Kargo pantolonların muhtesem dönüsü

Kargo pantolonların muhtesem dönüsü

Kargo pantolonların muhtesem dönüsü

1.5.2021

Sokağın asi ruhlu, bol cepli parçası kargo pantolonlar geri dönüyor. Militarist formunun yanı sıra kamuflaj deseniyle de köklerine geri dönen kargo pantolonlar, beyaz gömleklerle kombinlenerek bir şova dönüşebiliyor. Özellikle spor şıklık ve rahatlık ön planda olsun diye tüm kadınlar sezona damga vuran kargo pantolon modellerine bayılıyor ve sıklıkla tercih ediyor. Eğer siz de kargo pantolon ile şahane bir kombin yaparken aynı zamanda spor bir görünüm de elde etmek istiyorsanız tek renk basic crop modelleri ile kombininizi bütünleştirebilirsiniz. Kargo pantolon modelleri genelde ara veya yüksek bel olduğu için dar kesim croplar ile muazzam duruyor.

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