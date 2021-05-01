Matematik TIR’ı artık evinizde

Tales Matematik Müzesi Gezici TIR projesi artık online ortamda tüm Türkiye'deki çocukların ulaşabileceği ücretsiz platforma taşındı. 2015 yılında hayata geçirilen çocuk ve genç odaklı "Minik Eller Büyük Hayaller" Platformu kapsamında; çocukları ve gençleri geleceğe hazırlama misyonuyla yenilikçi, yaratıcı, analitik, çözüm odaklı bireyler olmaları için matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime birçok projeyi hayata geçiriyor.

TÜM TÜRKİYE'DE

COVID-19 pandemisi nedeniyle zamanlarının büyük çoğunluğunu evde geçirmek durumunda kalan çocuklar için Tales Matematik Müzesi eğitim modülleri online platforma taşındı. 2018-2020 eğitim döneminde 36 ilde öğrenciler ve okul yöneticilerinden büyük ilgi gören proje artık tüm Türkiye'deki çocukların ulaşabileceği bir platform haline getirildi.

ÜÇ BOYUTLU MÜZE

Müzede yer alan modüllerin 20 adedi sanal müze turunda keşfedilmeye hazır halde yer alırken; platformda günlük yaşamda ve doğada matematiğin nasıl karşımıza çıktığı ve hangi konularda işimize yaradığını gösteren çeşitli videolar da bulunuyor. Çocuklar üç boyutlu müze gezisiyle matematiği uygulamalı olarak yeniden keşfederken, çeşitli atölye çalışmaları ile öğretici olduğu kadar eğlenceli bir uygulamalı öğrenim süreci geçirebiliyorlar. Eğitim modüllerinin keyifli anlatımı sayesinde matematik soyut bir düzlemden somuta taşınırken, çocuklar matematiğin eğlenceli dünyası ile tanışıyorlar.