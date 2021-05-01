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Haberler Cumartesi Portakal karnavalı

Portakal karnavalı

Portakal karnavalı

1.5.2021

Büyük şehirlerdeki moda severler bu yıl sokakta turuncu rengi giyiyor. Çünkü şeker pembe ve yaz yeşilinden sonra bu yaz tüm işaretler turuncuyu gösteriyor. Turuncu parçalar kontrast renklerle tercih edildiği gibi "tek renk giyinme modası"na da yeni bir soluk getirdi. Turuncu bir tişört veya pantolon edinerek onu siyah ve grinin her tonu ile beraber giyebilirsiniz. Çok trend olan bu sıcak renk, kış aylarında da çok şık ve farklı bir görünüm elde etmenizi sağlayacak.

Fulya TANYOL

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