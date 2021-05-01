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Haberler Cumartesi Toprak Sergen Küçük Prens’in sesi oldu

Küçük Prens’in sesi oldu

Toprak Sergen Küçük Prens’in sesi oldu

1.5.2021

HAYATA dair verdiği derin mesajları, sade ve akıcı dili ile kalplere nüfuz eden Küçük Prens, sesli kitap olarak Audioteka'da dinleyiciler ile buluşuyor. Hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap eden hikâyeyi ünlü tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Toprak Sergen'in etkileyici sesinden dinlemek mümkün. 1942 yılında Antoine de Saint- Euxpery tarafından yazılan ve Fransa'da "20. Yüzyılın En İyi Kitabı" olarak seçilen Küçük Prens, Toprak Sergen'in seslendirmesi ile dinleyicileri çarpıcı bir hikâyeyle buluşturuyor. Kendi galaksisinde, tek bir gül ile yaşayan ve başka galaksileri gezmek için gülünü tek başına bırakıp yolculuk yapmaya başlayan Küçük Prens, yolculuğu boyunca bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyasını aktarıyor. Büyümenin insanların davranışları üzerindeki etkilerine odaklanan hikâye, 7'den 70'e herkese hitap ediyor

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