Bu yolculuklar maceranın ta kendisi

Hogwarts Ekspresi ile İskoçya



TREN yolculuğunu seven birçok gezgin için dünyanın en güzel manzaralarından geçen West Highland Line rotası vazgeçilmez bir deneyim. Tren yolculuğu, Glasgow'dan başlayarak İskoçya'nın muhteşem doğasını keşfe çıkıyor. Harry Potter hayranlarına bu tren görüntüsü tanıdık gelebilir; çünkü kendisi Hogwarts Ekspresi'nin ta kendisi.



Rusya'nın Doğu Ekspresi: Trans Sibirya

HER tren yolculuğu birbirinden güzel; fakat bu tren rotasının bir özelliği daha var. 6 farklı saat diliminden geçerek, dağlardan steplere farklı coğrafyaları görebileceğiniz Trans-Sibirya treni dünyanın en uzun tren rotası. Moskova'dan başlayarak hiç durmadan ilerleyen bu trenin son durağı ise Vladivostok.



TRANS-SİBİRYA trenine ek olarak trenin diğer rotalarını da deneyimleyebilirsiniz. Bunlardan biri Baykal Gölü'nün doğu kıyısında bulunan Ulan-Ude'den Çin'in başkenti Beijing'e kadar ilerleyen Moğolistan hattı. 7867 kilometre uzunluğunda olan bu hat, Moğolistan'ın geniş Gobi Çölü'nden de geçiyor. Çin Seddi boyunca tren yolculuğunu deneyimlemek için bu rotanın özellikle ikinci yarısı çok ideal.



BAŞKA bir seçenek de Mançurya rotası üzerinden Beijing'e ulaşan tren rotası. Mançurya bu coğrafyanın tarihine yön veren bölgelerinden biri. Yüzyıllar boyunca Rusya, Japonya ve en sonunda Çin olmak üzere farklı uygarlıkların hakimiyetinde kalan bu bölgeden geçen Mançurya treni, Çin Seddi'nin Şangay kapısı olarak da adlandırılan Shanhaiguan durağına da uğruyor.



Rocky Mountaineer hattı ile Kanada

KANADA Rocky sıra dağları'ın büyüleyici coğrafyasını keşfetmenin en zevkli yolu Rocky Mountaineer treni ile iki gün sürecek bir maceraya atılmak. Tren yolculuğunun en tarihi rotası Kanada'yı doğudan batıya bağlayan "First Passage to the West" (Batıya İlk Geçiş). Bu rotadaki Rocky Dağları'nın incisi olarak bilinen Louise Gölü de yılın her dönemi oldukça etkileyici.



Afrika'nın incisi: Mavi Tren

BU lüks tekerlekli otel Cape Town'dan başlayarak 31 saat sürüyor ve 1600 km yol kat ederek ülkenin başkenti Pretoria'ya ulaşıyor. 3 gün süren tren yolculuğu boyunca Cape Town'dan yola çıkan bu lüks tren bölgeye ilk olarak gelen Avrupalı göçmenlerin yerleştiği Matjiesfontein üzerinden Güney Amerika coğrafyasını keşfe çıkıyor.



Glacier Express ile İsviçre Alpleri

GLACIER Express İsviçre'nin doğasını keşfedebileceğiniz en etkileyici rotalardan biri. 8 saat süren tren yolculuğu, İsviçre'nin en lüks kayak merkezlerinden biri olan St. Moritz'den başlayarak, İsviçre'nin "Büyük Kanyon"u olarak adlandırılan Rhine Gorge'tan geçiyor. Matterhorn Dağı manzaralı Alp Dağları'nda bir dağ kasabası olan Zermatt, Solis ve Landwassser viyadükleri de rota üzerinde görülebilecek güzelliklerden.



Doğu Ekspresi ile Kars

GEÇ keşfedilmiş bir tren rotası olarak Ankara'dan Kars'a doğru ilerleyen yolculuk sırasında muhteşem manzaralara tanık olacaksınız. Kars Doğu Ekspresi ile 24 saatte 7 farklı şehirden geçecek, batısından doğusuna Türkiye'nin farklı coğrafyalarına tanık olacaksınız.



The Flam Railway ile Norveç fiyortları

NORVEÇ'İN en ünlü tren rotası sene boyunca sefer düzenliyor. Myrdal ve Flam arasındaki tren rotası kıvrılan nehirleri, akarsu ağızlarını, şelaleri ve karlarla kaplanmış tepeleri takip ederek Flam Vadisi'ne ulaşıyor. Dahası bu tren yolculuğu sayesinde dünyanın en uzun fiyortu olan Sognefiyortu'nun bir kolu olan Aurlandsfiyot fiyortunu da keşfedeceksiniz. Belmond Hiram Bingham ile İnca medeniyetinin kalbine yolculuk Bu yolculukta Cusco'dan yola çıkarak İnca İmparatorluğu'nun kalbi Machu Picchu'ya ulaşacaksınız. Hayatınızın en önemli yolculuklarından birinde dans ve yemek eşliğinde ve 1920'lerden kalma vagonlarda seyahat edeceksiniz.